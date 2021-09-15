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Haberler Ekonomi Ziraat Bankası tarafından 27 yaşından evvel evlenecek çiftlere devlet 24.000 TL çeyiz desteği ödeme müjdesi!

Ziraat Bankası tarafından 27 yaşından evvel evlenecek çiftlere devlet 24.000 TL çeyiz desteği ödeme müjdesi!

Yasalarımız çalışanlara, emeklilere, annelere ve engellilere farklı faydalar getirirken, evlenecek gençler amacıyla de bir destek mekanizmasını barındırıyor. Çeyiz yardımı 24 maaş tutarında oluyor. Halk arasında çeyiz parası olarak tanınan devlet evlilik yardımı ya da evlenme ödeneği, evlilik sebebiyle yetim aylıkları kesilecek olan bayanlara devlet tarafından, maaşının 24 katına kadar verdiği toplu paradır. Bu yardım 2008'den beri uygulanmaktadır. İşte detayları...

takvim.com.tr
15.09.2021 08:33 - Son Güncelleme: 15.09.2021 08:33
Ziraat Bankası tarafından 27 yaşından evvel evlenecek çiftlere devlet 24.000 TL çeyiz desteği ödeme müjdesi!

Yasalarımız çalışanlara, emeklilere, annelere ve engellilere farklı faydalar getirirken, evlenecek gençler amacıyla de bir destek mekanizmasını barındırıyor. Yetim kız çocuklarına verilebilecek çeyiz parası miktarı, ödenen yetim maaşına bağlı olarak farklılık gösterir. Çeyiz parası alabilmek amacıyla kesinlikle kız çocuklarının resmi müracaat yapması gerekir. Çeyiz ödeneği amacıyla vatandaşların, ikametgah adreslerine en yakın Sosyal Güvenlik Kurumu Merkez Müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri üzerinden müracaatlarını iletmeleri şarttır.

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Ziraat Bankası tarafından 27 yaşından evvel evlenecek çiftlere devlet 24.000 TL çeyiz desteği ödeme müjdesi!

KİMLER YARARLANIYOR?

Babalarından yetim maaşı alan kız çocukları evlendikleri takdirde bu yardımdan yararlanabiliyor.
Burada kadının yaşına bakılmıyor. Evlenmesi ve evlendiği sırada maaşın ödeniyor olması yeterli oluyor.

Ziraat Bankası tarafından 27 yaşından evvel evlenecek çiftlere devlet 24.000 TL çeyiz desteği ödeme müjdesi!

NE ÖDENİYOR?

Bu paranın miktarı yetim kızın aldığı maaş ile belirleniyor..

Örneğin; her ay bin lira yetim maaşı alan bir kız çocuğuna, 24 bin lira ödeniyor. Çeyiz yardımı 24 maaşın toplamından oluşuyor. Ek ödemeler varsa, bunlar hariç tutuluyor..

Ziraat Bankası tarafından 27 yaşından evvel evlenecek çiftlere devlet 24.000 TL çeyiz desteği ödeme müjdesi!

BAŞVURU SÜRESİ NE KADAR?

5 yıllık bir süre bulunuyor. Bu süre içinde başvurmayanın hakkı yanıyor..

HER EVLENEN ALIR MI?

Bu yardımdan faydalanmak için evlenmek ve evlendiği sırada babasından maaş almak yeterli oluyor ancak müracaat etmek gerekiyor..

Ziraat Bankası tarafından 27 yaşından evvel evlenecek çiftlere devlet 24.000 TL çeyiz desteği ödeme müjdesi!

HEM ÇEYİZ PARASI HEM MAAŞ OLUR MU?

Hayır. Evlenince yetim kız çocuğunun maaşı kesiliyor. Bunun yerine 2 yıllık maaş peşin olarak veriliyor. Evlilik 2 yıldan önce sona ererse maaş bağlanması için 2 yılın dolması bekleniyor..

İKİNCİ EVLİLİKTE ÖDENİYOR MU?

Hayır. Çeyiz parası almak için yetim kızın bir kez hakkı bulunuyor..

DİĞER HAK SAHİPLERİ ETKİLENİYOR MU?

Evet. Örneğin 2 yetim kız maaş alıyorsa, evlenen yetim kızın 24 aylık süresi bittiğinde, diğer kardeşin maaş oranı artıyor.

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