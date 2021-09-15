Ziraat Bankası tarafından 27 yaşından evvel evlenecek çiftlere devlet 24.000 TL çeyiz desteği ödeme müjdesi!

HEM ÇEYİZ PARASI HEM MAAŞ OLUR MU?

Hayır. Evlenince yetim kız çocuğunun maaşı kesiliyor. Bunun yerine 2 yıllık maaş peşin olarak veriliyor. Evlilik 2 yıldan önce sona ererse maaş bağlanması için 2 yılın dolması bekleniyor..

İKİNCİ EVLİLİKTE ÖDENİYOR MU?

Hayır. Çeyiz parası almak için yetim kızın bir kez hakkı bulunuyor..

DİĞER HAK SAHİPLERİ ETKİLENİYOR MU?

Evet. Örneğin 2 yetim kız maaş alıyorsa, evlenen yetim kızın 24 aylık süresi bittiğinde, diğer kardeşin maaş oranı artıyor.