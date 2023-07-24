9.950 TL para çıktı! 7.500, 8.500, 9.000, 10.000 TL alanlar... Emekliye zam tablosu netleşti! SSK, Bağ-Kur’luya kalem kalem hesaplama yapıldı!

Emeklilere özel kredi kampanyaları: bankaların temmuz ayı faiz oranları ve limitleri açıklandı! Geçtiğimiz günlerde yapılan yüzde 25'lik emekli maaşı zammının ardından, bankalar da Temmuz ayına özel emeklilere yönelik ihtiyaç, taşıt, ve konut kredisi kampanyalarını duyurdu. Hem kamu hem de özel bankalar, emeklilere cazip fırsatlar sunuyor. PTT, emeklilere özel kefilsiz ve şartsız kredi kampanyasıyla dikkat çekiyor. Acil nakit ihtiyacı olan emeklilere 70.000 TL'ye kadar nakit kredi veriyor ve faiz oranları yüzde 3,19'dan başlıyor.