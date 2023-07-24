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Haberler Ekonomi 9.950 TL para çıktı! 7.500, 8.500, 9.000, 10.000 TL alanlar... Emekliye zam tablosu netleşti! SSK, Bağ-Kur'luya kalem kalem hesaplama yapıldı!

9.950 TL para çıktı! 7.500, 8.500, 9.000, 10.000 TL alanlar... Emekliye zam tablosu netleşti! SSK, Bağ-Kur'luya kalem kalem hesaplama yapıldı!

Emekli maaşlarında yapılan yüzde 25'lik zamın ardından bankalar, acil nakit ihtiyacı olan emeklilere yönelik özel kredi kampanyalarıyla destek olmaya başladı. TEB, PTT, Halkbank, Vakıf, Ziraat, İş Bankası, Yapı Kredi gibi birçok banka, Temmuz ayına özel avantajlı kredi seçenekleri sunuyor. Bu kampanyalarla emekliler, ekonomik ihtiyaçlarını daha kolay bir şekilde karşılayabilecekler. TEB, emeklilere yönelik düşük faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleri sunarak finansal rahatlama sağlıyor. PTT ise, emekli maaşını PTT şubelerinden alan müşterilerine uygun faizli kredi imkanları sunuyor.

24.07.2023 08:59 - Son Güncelleme: 24.07.2023 08:59
9.950 TL para çıktı! 7.500, 8.500, 9.000, 10.000 TL alanlar... Emekliye zam tablosu netleşti! SSK, Bağ-Kur’luya kalem kalem hesaplama yapıldı!

Emeklilere özel kredi kampanyaları: bankaların temmuz ayı faiz oranları ve limitleri açıklandı! Geçtiğimiz günlerde yapılan yüzde 25'lik emekli maaşı zammının ardından, bankalar da Temmuz ayına özel emeklilere yönelik ihtiyaç, taşıt, ve konut kredisi kampanyalarını duyurdu. Hem kamu hem de özel bankalar, emeklilere cazip fırsatlar sunuyor. PTT, emeklilere özel kefilsiz ve şartsız kredi kampanyasıyla dikkat çekiyor. Acil nakit ihtiyacı olan emeklilere 70.000 TL'ye kadar nakit kredi veriyor ve faiz oranları yüzde 3,19'dan başlıyor.

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9.950 TL para çıktı! 7.500, 8.500, 9.000, 10.000 TL alanlar... Emekliye zam tablosu netleşti! SSK, Bağ-Kur’luya kalem kalem hesaplama yapıldı!

Ayrıca, diğer bankalar da emeklilere yönelik çeşitli kredi kampanyaları düzenliyor. Maaşlarına göre farklı limitlerde kredi kullanma imkanı sunuluyor. En düşük 7.500 TL, 8.500 TL, 9.000 TL, 10.000 TL, 11.000 TL maaş alan SSK, Bağ-Kur ve EYT'li emeklilere de özel kredi seçenekleri mevcut. İşte banka banka ihtiyaç kredisi kampanyaları...

9.950 TL para çıktı! 7.500, 8.500, 9.000, 10.000 TL alanlar... Emekliye zam tablosu netleşti! SSK, Bağ-Kur’luya kalem kalem hesaplama yapıldı!

PTT'DEN EMEKLİ KREDİSİ

Kefilsiz, şartsız kredi

Yapılan açıklamada, ''Acil nakit ihtiyacı olan emeklilerimize %3,19 faiz oranından başlayan faizlerle 70.000 TL'ye kadar nakit kredi. İhtiyaçlarınızı değil, borçlarınızı erteleyin.'' denildi.

9.950 TL para çıktı! 7.500, 8.500, 9.000, 10.000 TL alanlar... Emekliye zam tablosu netleşti! SSK, Bağ-Kur’luya kalem kalem hesaplama yapıldı!

Özellikleri

Siz de emekli maaşınızı PTT'den alın, Türkiye'nin dört bir yanındaki PTT merkezlerinden kredinizi anında kullanın.

Hemen en yakın PTT Merkezi'ne gelip 70.000 TL'ye kadar kredinizi anında alabilirsiniz.

9.950 TL para çıktı! 7.500, 8.500, 9.000, 10.000 TL alanlar... Emekliye zam tablosu netleşti! SSK, Bağ-Kur’luya kalem kalem hesaplama yapıldı!

AYLIK / YILLIK EFEKTİF FAİZ MALİYETİ TABLOSU

Faiz Oranı

3,19%

Vade (Ay)

36

Kredi Tutarı

10.000 TL

Taksit Tutarı

527,95 TL

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