Borç yapılandırmada ilk iki taksit için son hafta! Son gün 31 Temmuz! Borç yapılandırma neleri kapsıyor?
Son dönemlerin en kapsamlı borç yapılandırma paketi ile belediyeler dahil devlet kurumlarına olan her türlü borcu taksitle ödenecek, bazı borçlar silinecek, borç ana parasına indirim yapılacak ve kalan miktar son yılların en uzun taksit sayısı ile ödenecek. Borçlarını yeniden yapılandıranların uygulamadan yararlanabilmesi için ilk ve ikinci taksit tutarlarını ödemek için son hafta. Peki borç yapılandırma neleri kapsıyor? İşte detaylar
23.07.2023 16:12 - Son Güncelleme: 23.07.2023 16:12
Kamuya yönelik vergi ve idari para cezası gibi borçlarını yeniden yapılandıranların, uygulamadan yararlanabilmesi için ilk ve ikinci taksit tutarlarını 31 Temmuz'a kadar ödemesi gerekiyor.
Yapılandıran borçlar, yapılan tercihe göre peşin veya aylık dönemlerle azami 48 aya kadar taksitler halinde ödenebiliyor.
Yapılandırılan borçların peşin ödenmesi için tanınan süre ise 31 Temmuz Pazartesi günü dolacak.
Taksitle ödemeyi tercih edenlerin, birinci ve ikinci taksit ödemelerini yine 31 Temmuz'a kadar yapması gerekiyor. Cumhurbaşkanı Kararı ile ilk taksit ödeme süresi uzadığından birinci ve ikinci taksitler aynı sürede ödenecek.