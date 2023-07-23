Borç yapılandırmada ilk iki taksit için son hafta! Son gün 31 Temmuz! Borç yapılandırma neleri kapsıyor?

Yapılandırma hükümlerinden yararlanmaya devam edilebilmesi için ilk iki taksitin süresinde ve tam ödenmesi şartı bulunuyor.

Başvuru sırasında tercih edilen taksit sayısından daha az sayıda taksitle ödeme yapılması mümkün olup bu durumda, ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecek.