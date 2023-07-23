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Borç yapılandırmada ilk iki taksit için son hafta! Son gün 31 Temmuz! Borç yapılandırma neleri kapsıyor?

Son dönemlerin en kapsamlı borç yapılandırma paketi ile belediyeler dahil devlet kurumlarına olan her türlü borcu taksitle ödenecek, bazı borçlar silinecek, borç ana parasına indirim yapılacak ve kalan miktar son yılların en uzun taksit sayısı ile ödenecek. Borçlarını yeniden yapılandıranların uygulamadan yararlanabilmesi için ilk ve ikinci taksit tutarlarını ödemek için son hafta. Peki borç yapılandırma neleri kapsıyor? İşte detaylar

AA
takvim.com.tr
23.07.2023 16:12 - Son Güncelleme: 23.07.2023 16:12
Borç yapılandırmada ilk iki taksit için son hafta! Son gün 31 Temmuz! Borç yapılandırma neleri kapsıyor?

Kamuya yönelik vergi ve idari para cezası gibi borçlarını yeniden yapılandıranların, uygulamadan yararlanabilmesi için ilk ve ikinci taksit tutarlarını 31 Temmuz'a kadar ödemesi gerekiyor.

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Borç yapılandırmada ilk iki taksit için son hafta! Son gün 31 Temmuz! Borç yapılandırma neleri kapsıyor?

Derlenen bilgiye göre, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamındaki yapılandırma düzenlemesinden yararlanılması için başvuru süresi 3 Temmuz'da sona erdi.

Borç yapılandırmada ilk iki taksit için son hafta! Son gün 31 Temmuz! Borç yapılandırma neleri kapsıyor?

Yapılandıran borçlar, yapılan tercihe göre peşin veya aylık dönemlerle azami 48 aya kadar taksitler halinde ödenebiliyor.

Yapılandırılan borçların peşin ödenmesi için tanınan süre ise 31 Temmuz Pazartesi günü dolacak.

Borç yapılandırmada ilk iki taksit için son hafta! Son gün 31 Temmuz! Borç yapılandırma neleri kapsıyor?

Taksitle ödemeyi tercih edenlerin, birinci ve ikinci taksit ödemelerini yine 31 Temmuz'a kadar yapması gerekiyor. Cumhurbaşkanı Kararı ile ilk taksit ödeme süresi uzadığından birinci ve ikinci taksitler aynı sürede ödenecek.

Borç yapılandırmada ilk iki taksit için son hafta! Son gün 31 Temmuz! Borç yapılandırma neleri kapsıyor?

Yapılandırma hükümlerinden yararlanmaya devam edilebilmesi için ilk iki taksitin süresinde ve tam ödenmesi şartı bulunuyor.

Başvuru sırasında tercih edilen taksit sayısından daha az sayıda taksitle ödeme yapılması mümkün olup bu durumda, ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecek.

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