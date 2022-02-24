9,50 TL’den evlerinize gelecek, düzen verecek! BİM aktüel ürünler kataloğu 25 Şubat Cuma her evin ihtiyacı seçenekler sunuyor!

Yarın evine en yakın BİM şubesini ziyaret edecek olan vatandaşlar bugünden BİM aktüel ürünler kataloğu 25 Şubat Cuma incelemesi yaparak alacaklarını belirlemek istiyor. Woon 32 inç HD Ready Uydulu LED TV 2.299 TL'den, Fakir Fincanlı Filtre Kahve Makinesi 239 TL'den, Chef's Pro Tek Fiyat Çelik Ürünleri 69,90 TL'den, Vakumlu Hurç Seti 3'lü 24,90 TL'den satışa sunulacak. Evlerinde düzeni seven ve toparlayıcı ürünler almak isteyenler poşetini alarak yarın BİM'e uğrayabilir