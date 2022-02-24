Halkbank teyakkuza geçti, 100.000 TL ödüyor! Ev almak isteyenler dikkat: faiz oranı yalnızca 1,20! 120 ay vadeli konut kredisi için başvuru...

Ev almak isteyenler için en düşük faiz oranını arayanlar için Halkbank teyakkuza geçti. 100.000 TL'lik kredi verileceği duyuruldu. Peki kim, nasıl 100.000 TL konut kredisi alabilir? Hesaplı Evim Konut Kredisi kampanyası başlattıklarını duyuran banka kampanyanın detaylarını da tek tek açıkladı ve''Bütçenize en uygun vade ve ödeme seçenekleri sunarak, ev sahibi olmanıza imkân tanıyan kredimizdir.'' ifadelerini kullandı. Kampanya kamsamında hem 1. el konut hem de 2. el konut kredisi bulunuyor. Halkbank'ın belirttiği koşulları sağlayan herkes faydalanabilecek. Faiz oranı yüzde 1,20 ile dikkat çeken banka 120 ay vade imkanı ile de bir hayli ilgi görüyor.