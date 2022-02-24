Halkbank teyakkuza geçti, 100.000 TL ödüyor! Ev almak isteyenler dikkat: faiz oranı yalnızca 1,20! 120 ay vadeli konut kredisi için başvuru...
Konut kredisi almak için çekingen olan vatandaşlara Halkbak'tan duyuru geldi. Hesaplı Evim Konut Kredisi ile 100 bin TL krediyi 120 ay vade ile çekmek mümkün. Ev sahibi olmak isteyenler genellikle bankaların faiz oranlarından yakınıyor. Konut kredisi de taşıt kredisi için de bankaların faiz oranları bir hayli yüksek olabiliyor. Faiz oranlarında hareketlenme olsa da vatandaşlar yine de en düşük faiz oranını bulmak için kredi çekmeyi erteliyor. Halkbank 1,20 faiz oranı uyguluyor. Şartları taşıyanlar hemen başvuru yapabiliyor. İşte detaylar...
Ev almak isteyenler için en düşük faiz oranını arayanlar için Halkbank teyakkuza geçti. 100.000 TL'lik kredi verileceği duyuruldu. Peki kim, nasıl 100.000 TL konut kredisi alabilir? Hesaplı Evim Konut Kredisi kampanyası başlattıklarını duyuran banka kampanyanın detaylarını da tek tek açıkladı ve''Bütçenize en uygun vade ve ödeme seçenekleri sunarak, ev sahibi olmanıza imkân tanıyan kredimizdir.'' ifadelerini kullandı. Kampanya kamsamında hem 1. el konut hem de 2. el konut kredisi bulunuyor. Halkbank'ın belirttiği koşulları sağlayan herkes faydalanabilecek. Faiz oranı yüzde 1,20 ile dikkat çeken banka 120 ay vade imkanı ile de bir hayli ilgi görüyor.
HALKBANK 100 BİN TL KONUT KREDİSİ
Güzel bir ev sahibi olmak herkesin hayali. Elinde bir miktar birikimi olanlar bankalardan konut kredisi çekerek ev alabiliyor. Halkbank'ın Hesaplı Evim Konut Kredisi kampanyası avantajlı faiz oranları sunan konut kredisi ile taksit ödemelerini aylık eşit taksitlerle,ya da müşterinin belirleyeceği tutarlarla yapabiliyor.