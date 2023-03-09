9.300 TL’ye ÇIKTI! Mart 2023 Banka EYT Promosyon ZAMLI ÜCRET LİSTESİ! 3 yıl sözüyle 3 günde hesaba aktarılacak! Ziraat, Halkbank, Vakıf, İş...

Emeklilerin gündeminde promosyon ödemeleri yer alıyor. SGK'ya emekli maaş müracatı yapıldığı sırada banka seçimi de yapılıyor. Böylelikle 3 yıllık dönem için promosyon hakkına kavuşuluyor. Peki banka seçiminde nelere dikkat edilmeli? Nasıl promosyon alınabilir? Tutarlar daha da artar mı? İşte detaylar...