9.300 TL'ye ÇIKTI! Mart 2023 Banka EYT Promosyon ZAMLI ÜCRET LİSTESİ! 3 yıl sözüyle 3 günde hesaba aktarılacak! Ziraat, Halkbank, Vakıf, İş...
Emekli promosyon ücretleri hakkında aramalar hız kazandı. EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte büyük bir rekabet ortamı oluştu. Bünyelerine maaş müşterisi çekmek isteyen bankalar promosyon kampanyalarında artışa gitti ve limitler 9.200 TL'ye kadar çıktı. Haberimizde yeni miktarlara yer verdik. Peki, Mart ayı en yüksek promosyon hangi bankada? İşte tüm detaylar haberimizde...
09.03.2023 11:22 - Son Güncelleme: 09.03.2023 11:22
Emeklilerin gündeminde promosyon ödemeleri yer alıyor. SGK'ya emekli maaş müracatı yapıldığı sırada banka seçimi de yapılıyor. Böylelikle 3 yıllık dönem için promosyon hakkına kavuşuluyor. Peki banka seçiminde nelere dikkat edilmeli? Nasıl promosyon alınabilir? Tutarlar daha da artar mı? İşte detaylar...