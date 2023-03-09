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Haberler Ekonomi 9.300 TL'ye ÇIKTI! Mart 2023 Banka EYT Promosyon ZAMLI ÜCRET LİSTESİ! 3 yıl sözüyle 3 günde hesaba aktarılacak! Ziraat, Halkbank, Vakıf, İş...

9.300 TL'ye ÇIKTI! Mart 2023 Banka EYT Promosyon ZAMLI ÜCRET LİSTESİ! 3 yıl sözüyle 3 günde hesaba aktarılacak! Ziraat, Halkbank, Vakıf, İş...

Emekli promosyon ücretleri hakkında aramalar hız kazandı. EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte büyük bir rekabet ortamı oluştu. Bünyelerine maaş müşterisi çekmek isteyen bankalar promosyon kampanyalarında artışa gitti ve limitler 9.200 TL'ye kadar çıktı. Haberimizde yeni miktarlara yer verdik. Peki, Mart ayı en yüksek promosyon hangi bankada? İşte tüm detaylar haberimizde...

takvim.com.tr
09.03.2023 11:22 - Son Güncelleme: 09.03.2023 11:22
9.300 TL’ye ÇIKTI! Mart 2023 Banka EYT Promosyon ZAMLI ÜCRET LİSTESİ! 3 yıl sözüyle 3 günde hesaba aktarılacak! Ziraat, Halkbank, Vakıf, İş...

Emeklilerin gündeminde promosyon ödemeleri yer alıyor. SGK'ya emekli maaş müracatı yapıldığı sırada banka seçimi de yapılıyor. Böylelikle 3 yıllık dönem için promosyon hakkına kavuşuluyor. Peki banka seçiminde nelere dikkat edilmeli? Nasıl promosyon alınabilir? Tutarlar daha da artar mı? İşte detaylar...

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9.300 TL’ye ÇIKTI! Mart 2023 Banka EYT Promosyon ZAMLI ÜCRET LİSTESİ! 3 yıl sözüyle 3 günde hesaba aktarılacak! Ziraat, Halkbank, Vakıf, İş...

Bankalar, emekli olmaya hazırlanan EYT'liler için harekete geçti. Kimileri prim borcu ve borçlanma için kredi kampanyası başlattı, kimileri de promosyon tutarını yükseltti...

9.300 TL’ye ÇIKTI! Mart 2023 Banka EYT Promosyon ZAMLI ÜCRET LİSTESİ! 3 yıl sözüyle 3 günde hesaba aktarılacak! Ziraat, Halkbank, Vakıf, İş...

İlk etapta 2 milyon 250 bin, toplamda ise 4 milyonu aşkın kişiye emeklilik yolunu açan EYT yasası bankaları da harekete geçirdi.

9.300 TL’ye ÇIKTI! Mart 2023 Banka EYT Promosyon ZAMLI ÜCRET LİSTESİ! 3 yıl sözüyle 3 günde hesaba aktarılacak! Ziraat, Halkbank, Vakıf, İş...

Bir yandan promosyon tutarlarını yükseltmeye başlayan bankalar, EYT düzenlemesinden yararlanarak emekli olmak isteyenler için de kredi paketleri hazırladı.

9.300 TL’ye ÇIKTI! Mart 2023 Banka EYT Promosyon ZAMLI ÜCRET LİSTESİ! 3 yıl sözüyle 3 günde hesaba aktarılacak! Ziraat, Halkbank, Vakıf, İş...

Prim borcu olanlara ve borçlanma yapacaklara özel faizli kredi imkanı sunuldu.

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