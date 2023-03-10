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Haberler Ekonomi 2 yıl garanti + 9 taksitle SIFIR OTOMOBİL! 119.990 TL'ye A101'de satılık araba! 9 Mart A101 aktüel ürünler A'dan Z'ye İNDİRİMLİ LİSTE...

2 yıl garanti + 9 taksitle SIFIR OTOMOBİL! 119.990 TL'ye A101'de satılık araba! 9 Mart A101 aktüel ürünler A'dan Z'ye İNDİRİMLİ LİSTE...

A101 aktüel ürünler listesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 119.990 TL'ye satılana araba ilanı ise büyük ilgi çekti.

takvim.com.tr
10.03.2023 09:36 - Son Güncelleme: 10.03.2023 09:36
2 yıl garanti + 9 taksitle SIFIR OTOMOBİL! 119.990 TL’ye A101’de satılık araba! 9 Mart A101 aktüel ürünler A’dan Z’ye İNDİRİMLİ LİSTE...

A101 aktüel ürünler listesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 9 Mart kataloğunda yer alan araba ilanı ise vatandaşları şoke etti. Yüzlerce çeşit ürünün yanı sıra çok uygun fiyata satıln araba şimdiden alıcılarını buluyor. İşte 9 Mart A101 aktüel ürünler listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
2 yıl garanti + 9 taksitle SIFIR OTOMOBİL! 119.990 TL’ye A101’de satılık araba! 9 Mart A101 aktüel ürünler A’dan Z’ye İNDİRİMLİ LİSTE...

VOLTA EV1 ELEKTRİKLİ ARAÇ

*Resmi olarak ÖTV ve tescil işlemleri yapılacağından, ürünün fatura edilmesinden sonra iptal ve iade işlemi yapılamamaktadır.

2 yıl garanti + 9 taksitle SIFIR OTOMOBİL! 119.990 TL’ye A101’de satılık araba! 9 Mart A101 aktüel ürünler A’dan Z’ye İNDİRİMLİ LİSTE...

*ÖTV'li satışlarda müşteri sigorta yaptırmadığı takdirde sipariş iptal edilecektir. Sigorta zorunluluğu 125 cc veya 4 KW üstü güce sahip motorlarda mevcuttur.

2 yıl garanti + 9 taksitle SIFIR OTOMOBİL! 119.990 TL’ye A101’de satılık araba! 9 Mart A101 aktüel ürünler A’dan Z’ye İNDİRİMLİ LİSTE...

Kategori: L6e-BP Hafif Dört Tekerlekli Motorlu Araç

Azami Hız: 45 KM/H

Motor Gücü: 2.0 KW

Motor Torku: 4.5 NM

2 yıl garanti + 9 taksitle SIFIR OTOMOBİL! 119.990 TL’ye A101’de satılık araba! 9 Mart A101 aktüel ürünler A’dan Z’ye İNDİRİMLİ LİSTE...

Boyutlar

Uzunluk: 2300 MM

Genişlik: 1090 MM

Yükseklik: 1645 MM

Kütle: 415 KG

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