EYT'de kamu çalışanlarına özel maddeler: İşte prim, destek ve kredi detayları
EYT yasasıyla emeklilikte yaşa takılanlar yasasının yürürlüğe girmesinin ardından emeklilik başvurusunda bulunanların sayısı 6 günde 600 bini geçti. Bu yıl emekli olacak 2 milyon 250 bin EYT'linin 400 binini kamu çalışanları oluşturuyor. Kamu çalışanlarına özel prim, destek ve kredi detayları ön plana çıkıyor. İşte EYT'li kamu çalışanlarının emekli olmak için izlemesi gerek süreç...
09.03.2023 10:07 - Son Güncelleme: 09.03.2023 10:07
EYT yasasının yürürlüğe girmesinin ardından emeklilik başvurusunda bulunanların sayısı 6 günde 600 bini geçti.
Başvuruların beşte üçü e-Devlet'ten yapılırken, bankalar prim borcu olan EYT'liler için kredi desteği vermeye, promosyonda limitleri yükseltmeye başladı.
Bu yıl emekli olacak 2 milyon 250 bin EYT'linin 400 binini kamu çalışanları oluşturuyor. Kamu çalışanlarının emeklilik başvuruları hizmet takip programı üzerinden yapılıyor.
657 sayılı memurlarla birlikte, farklı statüde işçilerin de yer aldığı kamu çalışanlarının EYT'ten yararlanma ve işten ayrılma durumları SSK, Bağ-Kur sigortalılarından farklılık gösteriyor.