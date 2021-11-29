9.000 TL’ye kadar toplu para alabilirsiniz! Devletin verdiği yardımlar unutulduğu için birikiyor! SGK'ya başvurmayı unutmayın
Devletin ihtiyaç sahibi vatandaşlara verdiği destekler oldukça fazla ve bu yardımlardan haberi olmayan vatandaşların hesaplarında paralar birikiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvuru yaparak toplu bir şekilde 9.000 TL'ye kadar para alabilmek mümkün oluyor. Devletin sunduğu yardımlar, başvuru şartları, başvuruların nereden ve nasıl yapılacağına ilişkin tüm bilgileri haberimizde derledik. Hesabınızda para olup olmadığını sorgulamak için haberimizden detayları öğrenebilirsiniz.
29.11.2021 08:32
- Son Güncelleme: 29.11.2021 08:32
Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) sürekli hatırlatma ve uyarı yapsa da yine de devletin verdiği yardımlardan haberdar olmayan ya da almayı unutanların hesabında paralar birikiyor. Eğer siz de destek almak için gerekli şartları taşıyor ve başvurunuzu da yaptıktan sonra para çekmeyi unuttuysanız 9.000 TL'ye kadar toplu parayı tek seferde alabilirsiniz. Devletin verdiği yardımlar hangileri? SGK'ya başvurular nasıl yapılıyor? İşte tüm bilgiler!
SGK kapsamında verilen ödemeler…
Vatandaşlar için SGK kapsamında verilen ödemeler açıklandı.
Bu ödemeler;
Cenaze yardım ödemeleri
Doğum yardım paraları