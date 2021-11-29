9.000 TL’ye kadar toplu para alabilirsiniz! Devletin verdiği yardımlar unutulduğu için birikiyor! SGK’ya başvurmayı unutmayın

Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) sürekli hatırlatma ve uyarı yapsa da yine de devletin verdiği yardımlardan haberdar olmayan ya da almayı unutanların hesabında paralar birikiyor. Eğer siz de destek almak için gerekli şartları taşıyor ve başvurunuzu da yaptıktan sonra para çekmeyi unuttuysanız 9.000 TL'ye kadar toplu parayı tek seferde alabilirsiniz. Devletin verdiği yardımlar hangileri? SGK'ya başvurular nasıl yapılıyor? İşte tüm bilgiler!