Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Yarın son gün! Eğer ödemezseniz yapılandırma bozuluyor

Yapılandırma için peşin ödeneğini seçip süresini kaçıranlar için de son fırsat 30 Kasım. 7326 sayılı yasa için borçlarını peşin ödeyeceğini bildirip ancak süresinde ödeme yapamayan ya da eksik ödeme yapanlar da geç ödeme zammı ile birlikte 30 Kasım 2021 tarihine kadar ödeme yapmaları halinde yapılandırmadan yararlanabilecekler.