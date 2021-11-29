Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Yarın son gün! Eğer ödemezseniz yapılandırma bozuluyor
Borcu olan milyonlarca kişi vergi yapılandırmasından yararlandı. Yapılandırmanın ikinci taksit ödemesi için yarın son gün. Eğer vergi borcu yapılandırmasının ikinci taksidini ödemezseniz yapılandırma bozulur. Peki vergi borcu yapılandırmasının taksidi nasıl ödenir? İşte detaylar
Yapılandırmanın devam etmesi için ilk iki taksitin zamanında ödenmesi gerekiyor. Vergi borçlarını yapılandıran 7326 sayılı yasada ilk Taksit ve peşin ödemeler 1 Kasım tarihinde yapıldı.
30 Kasım tarihinde ise ikinci taksit ödemesi için son gün. Borçlarını yapılandıranların yapılandırmasının bozulmaması için ilk iki taksiti zamanında ödemesi gerekiyor. Eğer ilk taksit ödenmişse ikinci taksit 30 Kasım (Salı) akşamına kadar ödenmezse Yapılandırma bozulacak.
İLK İKİ TAKSİT ÖDENMESİ ŞART
Bu yıl haziran ayında çıkarılan 7326 sayılı yasanın başvurusu 30 Eylül tarihinde bitti. 7326 sayılı yasanın ilk taksit ödemesi için 1 Kasım son ödeme günüydü. Başvuru ve ilk taksit ödeme süresi Cumhurbaşkanı kararı ile uzatıldığı için ilk ve ikinci taksit ödeme süresi aynı aya denk geldi.
İkinci taksit ödeme süresi de 30 Kasım'da sona erecek. Borçlarını yapılandıranların ilk taksitten sonra ikinci taksiti de ödemeleri gerekiyor. İkinci taksitin zamanında ve tam ödenmesi şartı var. Aksi takdirde yapılandırmadan yararlanmaya devam edilemiyor.
Yapılandırma için peşin ödeneğini seçip süresini kaçıranlar için de son fırsat 30 Kasım. 7326 sayılı yasa için borçlarını peşin ödeyeceğini bildirip ancak süresinde ödeme yapamayan ya da eksik ödeme yapanlar da geç ödeme zammı ile birlikte 30 Kasım 2021 tarihine kadar ödeme yapmaları halinde yapılandırmadan yararlanabilecekler.