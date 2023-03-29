9.000 TL + 4.000 TL + 7.500 TL’ye son 3 GÜN! EYT, SGK, Bağ-Kur, 4C’li 20.500 TL nakit alacak! Emekli promosyonunda eşik aşıldı! PTT, SGK, ING...

10-15 BİN TL OLMASI BEKLENİYOR!

En düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya yükseltilmesiyle banka promosyon miktarlarının da artırılması gerektiğini ifade eden Ergün, "Yeni rakamla en düşük emekli aylığı Aralık 2022'ye göre yaklaşık yüzde 114 artırılmış olacak. Bankalar kesenin ağzını açmalı, promosyon da bu oranda artırılmalı. Kamu bankaları da bu rekabette geride kalmamalı." dedi. En düşük emekli maaşına gelen zam sonrası emekli promosyonlarının da artması bekleniyor.