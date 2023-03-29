9.000 TL + 4.000 TL + 7.500 TL'ye son 3 GÜN! EYT, SGK, Bağ-Kur, 4C'li 20.500 TL nakit alacak! Emekli promosyonunda eşik aşıldı! PTT, SGK, ING...
EYT emekli promosyonu için araştırmalar hızlandı. Maaşları almaya son 3 gün kala milyonlarca emekli bankalar tarafından sunulan promosyon kampanyalarını takip ediyor. SGK, Bağ-Kur, 4C'liye 1 Nisan 2023 itibariyle maaşları yatacak. 9.000 TL emekli promosyonu + 4.000 TL bayram ikramiyesi + 7.500 TL en düşük emekli maaşı olmak üzere emekliler 3 farklı ödeme alacak. Bu sebeple en yüksek emekli promosyonu veren bankalar en sık aratılanlar arasında yer alacak. İşte en yüksek güncel emekli promosyonları...
7.500 TL olan emekli maaşı için nefesler tutuldu! Maaş ödeme tarihini bekleyen emeklilere 4.000 TL bayram ikramiyesinin yanı sıra 9.000 TL'ye kadar emekli promosyonu ödenecek. Bu nedenle en yüksek emekli promosyonu veren bankalar merak ediliyor. İşte PTT, Ziraat, Denizbank, Garanti, İş Bankası emekli promosyon tutarları...
10-15 BİN TL OLMASI BEKLENİYOR!
En düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya yükseltilmesiyle banka promosyon miktarlarının da artırılması gerektiğini ifade eden Ergün, "Yeni rakamla en düşük emekli aylığı Aralık 2022'ye göre yaklaşık yüzde 114 artırılmış olacak. Bankalar kesenin ağzını açmalı, promosyon da bu oranda artırılmalı. Kamu bankaları da bu rekabette geride kalmamalı." dedi. En düşük emekli maaşına gelen zam sonrası emekli promosyonlarının da artması bekleniyor.