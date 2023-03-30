Erken emeklilik için A’dan Z’ye yeni rota! 5 değil 6 değil tam 10 yıl süre! Bağ-Kur ve SSK’lıya jest üstüne jest! 10-15 yılı tamamlayan herkes...

Erken emeklilik şartları çalışan milyonlarca vatandaşın merak ettiği konulardan birisi oldu. Normal emeklilik yaşının altında belirli bir yaş veya hizmet süresi şartlarını sağlayan kişiler bazı şartlarda maaşlarına daha erken kavuşuyor. Bu şartları sağlayan kişiler emekliliklerinde normalden daha az prim ödeyerek veya belirtilen normal emeklilik yaşından önce emekli oluyor. Erken emeklilik için merak edilen şartları merak edenler için tek tek anlatıyoruz.