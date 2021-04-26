RAMAZAN İMSAKİYE
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90 gün ödemeden derhal alınabiliyor! Başvuran 100.000 liraya kadar hızlıca çekiverdi! TEB, Akbank, Yapı Kredi...

Pek çok bankanın 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi fırsatları sürüyor ve bu bağlamda da gözler faiz oranlarına çevrilmiş durumda. Mobilyadan eğitime, evlilikten eşyalara kadar pek çok alanda nakit ihtiyacı bulunan vatandaşlar bankaların kampanyalarını inceliyor ve en uygun teklifi değerlendirmek üzere araştırmalarına devam ediyor. Bazı bankalar 3 ay ertelemeli kampanyalarını sonlandırırken, bazı bankalar ise son tarihi duyurdu. İhtiyaç kredisinde bazı bankalar 100 bin liraya kadar kredi ödemesini derhal hesaplara yatırıyor. Başvuruya dair tüm detayları sizin için derledik. İşte başvuru koşulları...

26.04.2021 07:45 - Son Güncelleme: 26.04.2021 07:50
90 gün ödemeden derhal alınabiliyor! Başvuran 100.000 liraya kadar hızlıca çekiverdi! TEB, Akbank, Yapı Kredi...

90 gün ödemeden derhal alınabiliyor! Başvuran 100.000 liraya kadar hızlıca çekiverdi. Eşya alımı, borç ödeme, elektronik cihaz alımı gibi pek çok alanda kullanmak üzere nakit para ihtiyacı olanlar ödemesiz dönemli ihtiyaç kredisi imkanlarını merak ediyor. Bu bağlamda bankaların çeşitli kampanyaları bulunuyor. Pandemi sürecinde 3 ay ertelemeli kredi avantajı dikkatleri üzerine çekmişti. Bazı bankalar kampanyayı sonlandırırken bazıları halen 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi veriyor. 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi bankalar arasında Vakıfbank, TEB, Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, ING ve QNB Finansbank bulunmaktadır.

GALERİ DEVAM EDİYOR
90 gün ödemeden derhal alınabiliyor! Başvuran 100.000 liraya kadar hızlıca çekiverdi! TEB, Akbank, Yapı Kredi...

VAKIFBANK 3 AY ERTELEMELİ KREDİ KAMPANYASI

Kuruluş yıl dönümüne özel kredi kampanyası yapan Vakıfbank, tüm ihtiyaçlarınız için 36 aya varan vadeler, cazip faiz oranları ve esnek ödeme seçeneğiyle kamu personeli, özel sektör çalışanları ve emekliler için Kuruluş Yıl Dönümü Kredisi Kampanyası için başvuruları kabul etmeye başladı.

90 gün ödemeden derhal alınabiliyor! Başvuran 100.000 liraya kadar hızlıca çekiverdi! TEB, Akbank, Yapı Kredi...

Vakıfbank ihtiyaç kredisi faiz oranı: %1.54

* Kredi kampanyasının aylık akdi faiz oranı %1,54'ten başlamaktadır. Faiz oranı, kişinin KKB (Kredi Kayıt Bürosu) notuna göre değişiklik gösterir.

90 gün ödemeden derhal alınabiliyor! Başvuran 100.000 liraya kadar hızlıca çekiverdi! TEB, Akbank, Yapı Kredi...

Kredinizi,

* Aylık eşit taksitli,
* Artan taksitli
* Azalan taksitli
* 3 ay ödemesiz dönemli aylık eşit taksitli,
* 3 ayda bir eşit taksitli,
* Son taksit balon ödemeli,
* Değişken taksitli olarak geri ödeyebilirsiniz.

90 gün ödemeden derhal alınabiliyor! Başvuran 100.000 liraya kadar hızlıca çekiverdi! TEB, Akbank, Yapı Kredi...

TEB 3 AY ERTELEMELİ KREDİ KAMPANYASI

TEB'in nakit ihtiyaçlar için TEB İhtiyaç Kredisi kampanyası uygun faiz oranları ve ödeme planları ile müşterilerin hizmetine sunuldu.

TEB ihtiyaç kredisi faiz oranı: %1,52