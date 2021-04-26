90 gün ödemeden derhal alınabiliyor! Başvuran 100.000 liraya kadar hızlıca çekiverdi! TEB, Akbank, Yapı Kredi...

Pek çok bankanın 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi fırsatları sürüyor ve bu bağlamda da gözler faiz oranlarına çevrilmiş durumda. Mobilyadan eğitime, evlilikten eşyalara kadar pek çok alanda nakit ihtiyacı bulunan vatandaşlar bankaların kampanyalarını inceliyor ve en uygun teklifi değerlendirmek üzere araştırmalarına devam ediyor. Bazı bankalar 3 ay ertelemeli kampanyalarını sonlandırırken, bazı bankalar ise son tarihi duyurdu. İhtiyaç kredisinde bazı bankalar 100 bin liraya kadar kredi ödemesini derhal hesaplara yatırıyor. Başvuruya dair tüm detayları sizin için derledik. İşte başvuru koşulları...

26.04.2021 07:45 - Son Güncelleme: 26.04.2021 07:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





