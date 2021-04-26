RAMAZAN İMSAKİYE
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Memur olan herkesi ilgilendiriyor! Emekli olurken...

Son yıllarda isteğe bağlı sigortalılık yaptıranların emeklilik koşullarındaki zorlanma, bu şekilde ödeme yapanların sayısını giderek azalttı. Ancak memurlar için yani 4/C'li sigortalılar için istisnai bir durum var. Belirli bir süre memurluk yapan kişiler, isteğe bağlı iştirakçi olarak kendi primlerini ödeyerek emekli sandığı mensubu olarak emekli olabiliyor. İşte detaylar...

26.04.2021 08:51 - Son Güncelleme: 26.04.2021 08:54
Memur olan herkesi ilgilendiriyor! Emekli olurken...

1 Ekim 2008 sonrası sosyal güvenlik sisteminde çok önemli değişiklikler yaşandı. Bunlardan biri de isteğe bağlı sigortalılıktaydı.

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Memur olan herkesi ilgilendiriyor! Emekli olurken...

Buna göre bu tarihten önce kişi isterse SSK'lı, isterse Bağ-Kur'lu isterse Emekli Sandığı'na tabi olarak isteğe bağlı sigortalı oluyordu. Fakat sosyal güvenlik reformu sonrası isteğe bağlı sigortalılar 4/b'li yani Bağ-Kur'lu olarak değerlendiriliyor.

Memur olan herkesi ilgilendiriyor! Emekli olurken...

YAPTIRAN AZALDI
Bağ-Kur'lu olarak değerlendirilme ve emeklilik koşullarının daha zor olması nedeniyle, isteğe bağlı sigortalılık yaptıranlar azaldı.

Memur olan herkesi ilgilendiriyor! Emekli olurken...

Cebinden prim ödeyerek sigortalı olan kişilerin emeklilik için 9.000 gün prim ödemesi zorunluluğu ve emekli olacakları zaman bağlanacak aylığın görece sigortalı (SSK) ve memurlara göre düşük olması bu azalmanın temel nedeni.

Memur olan herkesi ilgilendiriyor! Emekli olurken...

ŞARTLARI NELER?
Milliyet'in haberine göre isteğe bağlı sigortalılık konusunda önemli bir istisna, memurlar yani 4/c'li sigortalılar için söz konusu. Belirli bir süre memur olarak çalışmış kişiler, gerekli şartları sağlamaları halinde isteğe bağlı iştirakçi olarak kendi primlerini ödeyerek emekli sandığı mensubu olarak emekli olabiliyorlar. İsteğe bağlı iştirakçi olabilmek için bazı şartlar var: