Memur olan herkesi ilgilendiriyor! Emekli olurken...

ŞARTLARI NELER?

Milliyet'in haberine göre isteğe bağlı sigortalılık konusunda önemli bir istisna, memurlar yani 4/c'li sigortalılar için söz konusu. Belirli bir süre memur olarak çalışmış kişiler, gerekli şartları sağlamaları halinde isteğe bağlı iştirakçi olarak kendi primlerini ödeyerek emekli sandığı mensubu olarak emekli olabiliyorlar. İsteğe bağlı iştirakçi olabilmek için bazı şartlar var: