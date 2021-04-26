Memur olan herkesi ilgilendiriyor! Emekli olurken...
Son yıllarda isteğe bağlı sigortalılık yaptıranların emeklilik koşullarındaki zorlanma, bu şekilde ödeme yapanların sayısını giderek azalttı. Ancak memurlar için yani 4/C'li sigortalılar için istisnai bir durum var. Belirli bir süre memurluk yapan kişiler, isteğe bağlı iştirakçi olarak kendi primlerini ödeyerek emekli sandığı mensubu olarak emekli olabiliyor. İşte detaylar...
ŞARTLARI NELER?
Milliyet'in haberine göre isteğe bağlı sigortalılık konusunda önemli bir istisna, memurlar yani 4/c'li sigortalılar için söz konusu. Belirli bir süre memur olarak çalışmış kişiler, gerekli şartları sağlamaları halinde isteğe bağlı iştirakçi olarak kendi primlerini ödeyerek emekli sandığı mensubu olarak emekli olabiliyorlar. İsteğe bağlı iştirakçi olabilmek için bazı şartlar var: