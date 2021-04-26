Çalışanları alakadar ediyor! Bunu yaptığınız an tazminatsız işten çıkarılabilirsiniz! Sosyal medyada meğer...

Farklı iş kollarında çalışan milyonlarca çalışan bulunmaktadır. Ancak çalışanın da, işverenin de dikkat etmesi gereken bazı hususlar var. Çalışma hayatında sosyal medya kullanımının çeşitli avantajları ve dezavantajları bulunuyor. Yargıtay'ın kısa süre önce aldığı bir kararda aynı doktordan istirahat raporu alan iki çalışan sosyal medya hesabında "Karadeniz turu başlasın, biz yaşayalım siz dedikodusunu yaparsınız" notuyla paylaşım yaptı. Altına da "... birlikte Bolu Abant yolunda" yazısını ekledi. Bu paylaşım ise derhal fesih nedeni sayıldı.