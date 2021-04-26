RAMAZAN İMSAKİYE
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Çalışanları alakadar ediyor! Bunu yaptığınız an tazminatsız işten çıkarılabilirsiniz! Sosyal medyada meğer...

Günümüzde çalışan ve işverenlerin çeşitli hakları bulunmaktadır. Bilindiği üzere çalışanlara işten kovulması durumunda tazminat ödemesi yapılıyor. Bazı durumlarda işçinin işten çıkarılması durumunda tazminat ödemesi yapılmıyor. Yargıtay'ın son aldığı karar tüm çalışanları yakından ilgilendiriyor. Aynı iş yerinde çalışan iki kişi aynı doktordan rapor alarak sosyal medya hesabından birlikte 'Karadeniz turu' ile ilgili paylaşım yaptı. Yargıtay işverenin güvenini kötüye kullanma anlamına geldiğini açıklayarak işçinin kıdem ve ihbar talep edemeyeceğini ifade etti.

26.04.2021 06:56 - Son Güncelleme: 26.04.2021 06:59
Çalışanları alakadar ediyor! Bunu yaptığınız an tazminatsız işten çıkarılabilirsiniz! Sosyal medyada meğer...

Farklı iş kollarında çalışan milyonlarca çalışan bulunmaktadır. Ancak çalışanın da, işverenin de dikkat etmesi gereken bazı hususlar var. Çalışma hayatında sosyal medya kullanımının çeşitli avantajları ve dezavantajları bulunuyor. Yargıtay'ın kısa süre önce aldığı bir kararda aynı doktordan istirahat raporu alan iki çalışan sosyal medya hesabında "Karadeniz turu başlasın, biz yaşayalım siz dedikodusunu yaparsınız" notuyla paylaşım yaptı. Altına da "... birlikte Bolu Abant yolunda" yazısını ekledi. Bu paylaşım ise derhal fesih nedeni sayıldı.

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Çalışanları alakadar ediyor! Bunu yaptığınız an tazminatsız işten çıkarılabilirsiniz! Sosyal medyada meğer...

İşte Milliyet Gazetesi yazarı Cem Kılıç'ın yazısı...

Çalışanların sosyal medya kullanımı kimi zaman şirketin hedefleri ile ortak zemine oturduğunda desteklenirken, kimi zaman da şirket çıkarlarına zarar verici bir hal alabiliyor.

Çalışanları alakadar ediyor! Bunu yaptığınız an tazminatsız işten çıkarılabilirsiniz! Sosyal medyada meğer...

Şirketlerin belirlediği temel değerlere uygun, üretiminde benimsediği bakış açısını destekleyen çalışan paylaşımları, işverenlere artı değer katıyor ve şirketin amaçlanan görüntüsünü çok yönlü bir şekilde takviye etmiş oluyor. Şirkette uygulanan projeler hakkında çalışanların kişisel ağı ile daha geniş bir kitle bilgilendirilmiş oluyor, dolaylı reklam yapılmış oluyor.

Çalışanları alakadar ediyor! Bunu yaptığınız an tazminatsız işten çıkarılabilirsiniz! Sosyal medyada meğer...

MENFAAT VE RİSK

Şirket tarafından beklenen bu menfaatlere karşın birtakım riskler de doğabiliyor. Sosyal medya kullanımda çalışanın şirket aleyhine doğurabileceği başlıca risk şirketin gizli bilgilerini ortaya çıkarması ve şirketin güvenliğini ihlal etmesidir.

Çalışanları alakadar ediyor! Bunu yaptığınız an tazminatsız işten çıkarılabilirsiniz! Sosyal medyada meğer...

Diğer riskler ise çalışanın diğer çalışanlara sosyal medya aracılığı ile psikolojik veya cinsel taciz oluşturacak eylemlerde bulunması ya da ayrımcılık niteliği taşıyan davranışlar sergilemesi, çalışanın ifadelerinin şirket itibarına zarar verici nitelikte olması, şirket ile ilgili kötüleyici beyanlarda bulunması olarak sayılabilir.