90 bin işçiye MECLİS SAYACI! Geçici işçi, Taşeron, TYP'li, belediye şirket işçilerine KADRO müjdesi! O liste belli oldu! Kadroya geçecekler...
90 bin taşerona kadro hakkında aramalar hız kazandı. EYT, sözleşmeliye kadro Resmi Gazete'den geçerek yasalaştı. Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Yarın (7 Mart) geçici işçiler ile ilgili düzenlemeyi Meclise sevk edeceğiz" dedi.Gözler bugün yapılacak açıklamalara çevrildi. Peki, Geçici işçilere kadro verildi mi? 90 bin taşeron işçi kadroya geçti mi? İşte son gelişmeler haberimizde...
07.03.2023 09:15 - Son Güncelleme: 07.03.2023 09:15
EYT düzenlemesinin Meclis'ten geçip yasalaşmasının ardından gözler geçici işçiler ve taşeron işçiler ile ilgili düzenlemeye çevrildi. Konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, düzenlemenin bugün TBMM'ye sevk edileceğini duyurdu. Peki, kimler kadroya geçecek? İşte tüm detaylar...
"ZORUNLU EMEKLİLİK ŞARTINI KALDIRACAĞIZ"
Bir gazetecinin, "EYT ile ilgili yasal düzenlemede taşerondan kadroya geçenler emeklilik şartını karşılama durumunda zorunlu emekliliğe sevk ediliyordu, bunu kaldırdınız. 4B'lilerin böyle bir talebi vardı." sözleri üzerine Bilgin, "Yetiştirebilirsek o mevzuya bunu da ekleyeceğiz. Zorunlu emeklilik şartını hepsinde kaldıracağız." diye konuştu.