EYT’liye toplu para ya da avans imkanı! İlk maaş ödemesi ne zaman yapılacak? Kimler avans alabilecek? Ödeme miktarı ne kadar olacak?
EYT yasasının çıkmasının ardından SGK'ya emeklilik başvurusu yağıyor. Bu ay başvuranların aylığı 1 Nisan'dan itibaren hesaplanacak. Ödemede gecikme olması halinde de toplu para ya da avans imkanı devreye girecek...
07.03.2023 06:55 - Son Güncelleme: 07.03.2023 06:55
Düzenlemeyle ilk etapta prim ve yıl şartını tamamlayan 2 milyon 250 bin kişi emekli aylığı imkanı elde edecek. Bu kişilerin büyük bölümü de bu ay başvurusunu yapacak.