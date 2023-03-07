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Haberler Ekonomi EYT’liye toplu para ya da avans imkanı! İlk maaş ödemesi ne zaman yapılacak? Kimler avans alabilecek? Ödeme miktarı ne kadar olacak?

EYT’liye toplu para ya da avans imkanı! İlk maaş ödemesi ne zaman yapılacak? Kimler avans alabilecek? Ödeme miktarı ne kadar olacak?

EYT yasasının çıkmasının ardından SGK'ya emeklilik başvurusu yağıyor. Bu ay başvuranların aylığı 1 Nisan'dan itibaren hesaplanacak. Ödemede gecikme olması halinde de toplu para ya da avans imkanı devreye girecek...

07.03.2023 06:55 - Son Güncelleme: 07.03.2023 06:55
EYT’liye toplu para ya da avans imkanı! İlk maaş ödemesi ne zaman yapılacak? Kimler avans alabilecek? Ödeme miktarı ne kadar olacak?

Yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak düzenleme tamamlandı, başvurular başladı.

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EYT’liye toplu para ya da avans imkanı! İlk maaş ödemesi ne zaman yapılacak? Kimler avans alabilecek? Ödeme miktarı ne kadar olacak?

Düzenlemeyle ilk etapta prim ve yıl şartını tamamlayan 2 milyon 250 bin kişi emekli aylığı imkanı elde edecek. Bu kişilerin büyük bölümü de bu ay başvurusunu yapacak.

EYT’liye toplu para ya da avans imkanı! İlk maaş ödemesi ne zaman yapılacak? Kimler avans alabilecek? Ödeme miktarı ne kadar olacak?

Mart'ta başvuranların emekli aylığı 1 Nisan'dan itibaren hesaplanacak.

EYT’liye toplu para ya da avans imkanı! İlk maaş ödemesi ne zaman yapılacak? Kimler avans alabilecek? Ödeme miktarı ne kadar olacak?

Bu kişilerin aylık başlangıcının 1 Nisan olması, ilk emekli aylığı ödemesinin Nisan'da yapılacağı anlamına gelmiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu, normalde emeklilik başvurularını bir hafta-10 gün içerisinde sonuçlandırıyor.

EYT’liye toplu para ya da avans imkanı! İlk maaş ödemesi ne zaman yapılacak? Kimler avans alabilecek? Ödeme miktarı ne kadar olacak?

Ancak aynı ayda çok başvuru olması nedeniyle sürecin uzaması ihtimali de bulunuyor.

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