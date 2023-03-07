7.945 TL İŞKUR'dan yatıyor! Ev hanımları, öğrenciler ve işsizlere müjde! PTT'den 3.972, 5.954, 7.945 TL HER AY yatacak! 30 gün içinde başvurun...
İŞKUR işsizlik maaşı almak isteyenler konu hakkında araştırmalara başladı. İşsizlik maaşı şartları yakın zaman içerisinde çalıştığı yerden ayrılan kişiler için oldukça önemli bir paya sahip. İşsizlik maaşı 2023 asgari ücretin belirlenmesinin ardından değişti. 2023 yılında net 8 bin 506 TL olan asgari ücret birçok meslek grubunun ve ücretin belirlenmesinde rol oynuyor. İşte İŞKUR işsizlik maaşı şartları ve başvuru detayları...
07.03.2023 09:36 - Son Güncelleme: 07.03.2023 09:36
İşsizlik maaşı şartları hakkında araştırmalar hızlandı. İşsizlik maaşı ödeneği her yıl asgari ücrete bağlı olarak değişiklik gösteriyor. 2023 yılı işsizlik maaşı başvuru şartları da bu hizmetten faydalanmak isteyenleri yakından ilgilendiriyor.İşte işsizlik maaşı başvuru şartları ve detaylar...
Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,