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Haberler Ekonomi 7.945 TL İŞKUR'dan yatıyor! Ev hanımları, öğrenciler ve işsizlere müjde! PTT'den 3.972, 5.954, 7.945 TL HER AY yatacak! 30 gün içinde başvurun...

7.945 TL İŞKUR'dan yatıyor! Ev hanımları, öğrenciler ve işsizlere müjde! PTT'den 3.972, 5.954, 7.945 TL HER AY yatacak! 30 gün içinde başvurun...

İŞKUR işsizlik maaşı almak isteyenler konu hakkında araştırmalara başladı. İşsizlik maaşı şartları yakın zaman içerisinde çalıştığı yerden ayrılan kişiler için oldukça önemli bir paya sahip. İşsizlik maaşı 2023 asgari ücretin belirlenmesinin ardından değişti. 2023 yılında net 8 bin 506 TL olan asgari ücret birçok meslek grubunun ve ücretin belirlenmesinde rol oynuyor. İşte İŞKUR işsizlik maaşı şartları ve başvuru detayları...

takvim.com.tr
07.03.2023 09:36 - Son Güncelleme: 07.03.2023 09:36
7.945 TL İŞKUR’dan yatıyor! İşten çıkanlar, yeni iş arayanlar müjde! PTT’den 3.972, 5.954, 7.945 TL HER AY yatacak! 30 gün içinde başvurun...

İşsizlik maaşı şartları hakkında araştırmalar hızlandı. İşsizlik maaşı ödeneği her yıl asgari ücrete bağlı olarak değişiklik gösteriyor. 2023 yılı işsizlik maaşı başvuru şartları da bu hizmetten faydalanmak isteyenleri yakından ilgilendiriyor.İşte işsizlik maaşı başvuru şartları ve detaylar...

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7.945 TL İŞKUR’dan yatıyor! İşten çıkanlar, yeni iş arayanlar müjde! PTT’den 3.972, 5.954, 7.945 TL HER AY yatacak! 30 gün içinde başvurun...

İŞSİZLİK MAAŞI ŞARTLARI

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

7.945 TL İŞKUR’dan yatıyor! İşten çıkanlar, yeni iş arayanlar müjde! PTT’den 3.972, 5.954, 7.945 TL HER AY yatacak! 30 gün içinde başvurun...

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,

7.945 TL İŞKUR’dan yatıyor! İşten çıkanlar, yeni iş arayanlar müjde! PTT’den 3.972, 5.954, 7.945 TL HER AY yatacak! 30 gün içinde başvurun...

İŞSİZLİK ÖDENEĞİNE HAK KAZANANLARA SUNULAN HİZMETLER

İşsizlik Ödeneği

Genel Sağlık Sigortası Primleri

7.945 TL İŞKUR’dan yatıyor! İşten çıkanlar, yeni iş arayanlar müjde! PTT’den 3.972, 5.954, 7.945 TL HER AY yatacak! 30 gün içinde başvurun...

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