90 bin işçinin kadroya geçişi hakkında araştırmalar hız kazandı. Konuyla ilgili hükümet tarafından hummalı çalışmalar sürerken vatandaşlar taşeron işçilerin ne zaman kadroya geçeceğini merak ediyor. E
90 bin işçinin kadroya geçişi hakkında araştırmalar hız kazandı. Konuyla ilgili hükümet tarafından hummalı çalışmalar sürerken vatandaşlar taşeron işçilerin ne zaman kadroya geçeceğini merak ediyor. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin canlı yayında yaptığı açıklamada çalışmanın neredeyse tamamlandığını ifade etmişti. Şimdi gözler yeni açıklamalara çevrildi. Peki, 90 bin taşerona kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak? Taşeron, Belediye şirket (BİT), ücretli öğretmen, TYP'liler kadroya geçecek mi? İşte merak edilenler ve son gelişmeler haberimizde...
Bir süredir gündemde yer alan taşerona kadro beklentisi için araştırmalar hızlandı. 90 ila 100 bin civarında olan taşeron işçinin kadroya alınmasıyla alakalı geçtiğimiz aylarda açıklamalar gelmişti. Peki, taşeron işçiye kadro verilecek mi? Belediye şirket (BİT), ücretli öğretmen, TYP'liler de kadroya geçecek mi? İşte çalışmalarla ilgili son durum haberimizde...
İŞÇİ REFORMU
Yeni dönemde kamu işçilerine yönelik de reform niteliğinde yeni adımlar atacak. Kamuda kadro, iş ve kıdem konusunda sorunların yaşandığı taşeron işçiliği dönemi sona erecek.
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 900 bin taşeronun ardından, yaklaşık 100 bin taşeron işçisi daha kadroya alınacak. Devletin esas işleri kamu işçileri eliyle yapılacak.
TAŞERON İŞÇİ ÇALIŞMASI MECLİS'TE BEKLENİYOR!
Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin canlı yayında yaptığı açıklamada çalışmanın neredeyse tamamlandığını aktarmıştı: