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Haberler Ekonomi 90 bin işçinin kadroya geçişi hakkında araştırmalar hız kazandı. Konuyla ilgili hükümet tarafından hummalı çalışmalar sürerken vatandaşlar taşeron işçilerin ne zaman kadroya geçeceğini merak ediyor. E

90 bin işçinin kadroya geçişi hakkında araştırmalar hız kazandı. Konuyla ilgili hükümet tarafından hummalı çalışmalar sürerken vatandaşlar taşeron işçilerin ne zaman kadroya geçeceğini merak ediyor. E

90 bin işçinin kadroya geçişi hakkında araştırmalar hız kazandı. Konuyla ilgili hükümet tarafından hummalı çalışmalar sürerken vatandaşlar taşeron işçilerin ne zaman kadroya geçeceğini merak ediyor. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin canlı yayında yaptığı açıklamada çalışmanın neredeyse tamamlandığını ifade etmişti. Şimdi gözler yeni açıklamalara çevrildi. Peki, 90 bin taşerona kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak? Taşeron, Belediye şirket (BİT), ücretli öğretmen, TYP'liler kadroya geçecek mi? İşte merak edilenler ve son gelişmeler haberimizde...

takvim.com.tr
21.06.2023 11:17 - Son Güncelleme: 21.06.2023 11:18
90 bin işçiye Meclis kadrosu oluştu! Taşeron, Belediye şirket BİT, ücretli öğretmen, TYP’liler için 2 talep sıralandı! Kıdem için o tarihte...

Bir süredir gündemde yer alan taşerona kadro beklentisi için araştırmalar hızlandı. 90 ila 100 bin civarında olan taşeron işçinin kadroya alınmasıyla alakalı geçtiğimiz aylarda açıklamalar gelmişti. Peki, taşeron işçiye kadro verilecek mi? Belediye şirket (BİT), ücretli öğretmen, TYP'liler de kadroya geçecek mi? İşte çalışmalarla ilgili son durum haberimizde...

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90 bin işçiye Meclis kadrosu oluştu! Taşeron, Belediye şirket BİT, ücretli öğretmen, TYP’liler için 2 talep sıralandı! Kıdem için o tarihte...

İŞÇİ REFORMU

Yeni dönemde kamu işçilerine yönelik de reform niteliğinde yeni adımlar atacak. Kamuda kadro, iş ve kıdem konusunda sorunların yaşandığı taşeron işçiliği dönemi sona erecek.

90 bin işçiye Meclis kadrosu oluştu! Taşeron, Belediye şirket BİT, ücretli öğretmen, TYP’liler için 2 talep sıralandı! Kıdem için o tarihte...

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 900 bin taşeronun ardından, yaklaşık 100 bin taşeron işçisi daha kadroya alınacak. Devletin esas işleri kamu işçileri eliyle yapılacak.

90 bin işçiye Meclis kadrosu oluştu! Taşeron, Belediye şirket BİT, ücretli öğretmen, TYP’liler için 2 talep sıralandı! Kıdem için o tarihte...

TAŞERON İŞÇİ ÇALIŞMASI MECLİS'TE BEKLENİYOR!

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin canlı yayında yaptığı açıklamada çalışmanın neredeyse tamamlandığını aktarmıştı:

90 bin işçiye Meclis kadrosu oluştu! Taşeron, Belediye şirket BİT, ücretli öğretmen, TYP’liler için 2 talep sıralandı! Kıdem için o tarihte...

"Kamudaki taşeronları planladık. Meclis'in önümüzdeki haftadan itibaren çalışamayacağı bir dönemdeyiz. Önümüzde dosyamız duruyor. Çalışmanın büyük kısmını tamamladık. Seçimden sonraya kalır diye düşünüyorum, çözeceğimiz konulardan birisi bu."

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