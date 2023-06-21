90 bin işçinin kadroya geçişi hakkında araştırmalar hız kazandı. Konuyla ilgili hükümet tarafından hummalı çalışmalar sürerken vatandaşlar taşeron işçilerin ne zaman kadroya geçeceğini merak ediyor. E

Bir süredir gündemde yer alan taşerona kadro beklentisi için araştırmalar hızlandı. 90 ila 100 bin civarında olan taşeron işçinin kadroya alınmasıyla alakalı geçtiğimiz aylarda açıklamalar gelmişti. Peki, taşeron işçiye kadro verilecek mi? Belediye şirket (BİT), ücretli öğretmen, TYP'liler de kadroya geçecek mi? İşte çalışmalarla ilgili son durum haberimizde...