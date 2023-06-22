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Haberler Ekonomi 7.500, 8.000 TL alan emekliye 13.389 yalın maaş! SSK, BağKur'a %70 intibak + %34 ek zam hesaplandı!

7.500, 8.000 TL alan emekliye 13.389 yalın maaş! SSK, BağKur'a %70 intibak + %34 ek zam hesaplandı!

1 Temmuz itibarıyla asgari ücrette gerçekleşen yüzde 34'lük artış, milyonlarca çalışanı etkileyecek. Net asgari ücret miktarı 11 bin 402 liraya yükselerek, çalışanların gelir düzeyini olumlu yönde etkileyecek bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Bu artışla birlikte emeklilere de zam yapılacak ve en düşük emekli maaşı da artacak. Emeklilere yapılacak zam oranı, asgari ücret artışıyla paralel olarak belirlenmektedir. Dolayısıyla, yüzde 34'lük asgari ücret artışıyla emeklilere de benzer bir oranda zam yapılması beklenmektedir. Ancak, net zam oranı ve en düşük emekli maaşı konusunda kesin bilgileri Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan resmi açıklamalar belirleyecektir.

takvim.com.tr
22.06.2023 10:38 - Son Güncelleme: 22.06.2023 10:38
7.500, 8.000 TL alan emekliye 13.389 yalın maaş! SSK, BağKur’a %70 intibak + %34 ek zam hesaplandı! Merkez Bankası Temmuz enflasyon farkı tablosunu ortaya çıkardı! Refah Payı...

Temmuz ayı yaklaşırken gözler emeklilerin ve memurların alacağı zamlı maaşlara çevrildi. Asgari ücrete yapılan %34 ara zam sonrası tutar 11.402 TL'ye yükseldi. Bu gelişmelerin ardından SSK ve Bağkur'lular maaşlarına yapılacak zam için araştırmalara koyuldu. Merkez Bankası paylaşmış olduğu yeni anketle oranları güncelledi. Bu kapsamda maaş hesaplaması sil baştan değişti. Peki, Temmuz'da emekliler kaç TL zam alacak? Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? 2000 sonrasına intibak zammı yapılacak mı? İşte tüm gelişmeler...

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7.500, 8.000 TL alan emekliye 13.389 yalın maaş! SSK, BağKur’a %70 intibak + %34 ek zam hesaplandı! Merkez Bankası Temmuz enflasyon farkı tablosunu ortaya çıkardı! Refah Payı...

HAZİRAN AYI ENFLASYONU NETLEŞİYOR

Kurban Bayramı sonrasında TÜİK'in Haziran ayı enflasyonunu duyurması ile refah payı hariç SGK, Bağ-Kur emekli zammı ve memur zammı belli olacak.

TÜİK, Haziran ayı enflasyon rakamlarını 5 Temmuz saat 10.00'da açıklayacak.

7.500, 8.000 TL alan emekliye 13.389 yalın maaş! SSK, BağKur’a %70 intibak + %34 ek zam hesaplandı! Merkez Bankası Temmuz enflasyon farkı tablosunu ortaya çıkardı! Refah Payı...

EMEKLİYE KADEMELİ ZAM DÜZENLEMESİ MECLİS'E GELİYOR

Yine bayramın hemen ardından ise Meclis emekliye zam ve memur maaş zammı için düzenlemeleri görüşecek.

7.500, 8.000 TL alan emekliye 13.389 yalın maaş! SSK, BağKur’a %70 intibak + %34 ek zam hesaplandı! Merkez Bankası Temmuz enflasyon farkı tablosunu ortaya çıkardı! Refah Payı...

En düşük maaşlar için yapılacak düzenlemeler TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçecek ve Genel Kurul'da oylanarak yasalaşma süreci olacak. Ardından ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

7.500, 8.000 TL alan emekliye 13.389 yalın maaş! SSK, BağKur’a %70 intibak + %34 ek zam hesaplandı! Merkez Bankası Temmuz enflasyon farkı tablosunu ortaya çıkardı! Refah Payı...

Emekliye zam düzenlemesi geliyor. 6 aylık enflasyon oranına ilaveten refah payı ile yeni maaşlar belirlenecek. Burada daha düşük maaşlara daha yüksek zam oranı verilecek.

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