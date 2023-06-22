7.500, 8.000 TL alan emekliye 13.389 yalın maaş! SSK, BağKur'a %70 intibak + %34 ek zam hesaplandı!

Temmuz ayı yaklaşırken gözler emeklilerin ve memurların alacağı zamlı maaşlara çevrildi. Asgari ücrete yapılan %34 ara zam sonrası tutar 11.402 TL'ye yükseldi. Bu gelişmelerin ardından SSK ve Bağkur'lular maaşlarına yapılacak zam için araştırmalara koyuldu. Merkez Bankası paylaşmış olduğu yeni anketle oranları güncelledi. Bu kapsamda maaş hesaplaması sil baştan değişti. Peki, Temmuz'da emekliler kaç TL zam alacak? Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? 2000 sonrasına intibak zammı yapılacak mı? İşte tüm gelişmeler...