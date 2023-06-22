7.500, 8.000 TL alan emekliye 13.389 yalın maaş! SSK, BağKur'a %70 intibak + %34 ek zam hesaplandı!
1 Temmuz itibarıyla asgari ücrette gerçekleşen yüzde 34'lük artış, milyonlarca çalışanı etkileyecek. Net asgari ücret miktarı 11 bin 402 liraya yükselerek, çalışanların gelir düzeyini olumlu yönde etkileyecek bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Bu artışla birlikte emeklilere de zam yapılacak ve en düşük emekli maaşı da artacak. Emeklilere yapılacak zam oranı, asgari ücret artışıyla paralel olarak belirlenmektedir. Dolayısıyla, yüzde 34'lük asgari ücret artışıyla emeklilere de benzer bir oranda zam yapılması beklenmektedir. Ancak, net zam oranı ve en düşük emekli maaşı konusunda kesin bilgileri Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan resmi açıklamalar belirleyecektir.
Temmuz ayı yaklaşırken gözler emeklilerin ve memurların alacağı zamlı maaşlara çevrildi. Asgari ücrete yapılan %34 ara zam sonrası tutar 11.402 TL'ye yükseldi. Bu gelişmelerin ardından SSK ve Bağkur'lular maaşlarına yapılacak zam için araştırmalara koyuldu. Merkez Bankası paylaşmış olduğu yeni anketle oranları güncelledi. Bu kapsamda maaş hesaplaması sil baştan değişti. Peki, Temmuz'da emekliler kaç TL zam alacak? Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? 2000 sonrasına intibak zammı yapılacak mı? İşte tüm gelişmeler...
HAZİRAN AYI ENFLASYONU NETLEŞİYOR
Kurban Bayramı sonrasında TÜİK'in Haziran ayı enflasyonunu duyurması ile refah payı hariç SGK, Bağ-Kur emekli zammı ve memur zammı belli olacak.
TÜİK, Haziran ayı enflasyon rakamlarını 5 Temmuz saat 10.00'da açıklayacak.