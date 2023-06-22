En düşük memur maaşı 22 bin TL oldu! Polis, hemşire, doktor, öğretmen maaşları kaç TL olacak? O tarihte TBMM'de! 11.800, 12.000, 13.000 alanlar...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve emekli zammı ile ilgili düzenlemenin temmuz ayında Meclis'ten geçeceğini açıkladı. Bu açıklama, polis, hemşire, doktor, öğretmen gibi birçok meslek grubundaki çalışanlar tarafından büyük bir merakla beklenen maaş zammı konusunda önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Maaş zammıyla ilgili detaylar henüz netleşmemiş olsa da, bakanın verdiği bilgilere göre temmuz ayında Meclis'ten geçecek olan düzenlemeyle çalışanların maaşlarında artış sağlanması hedeflenmektedir. Polis, hemşire, doktor, öğretmen gibi meslek gruplarına yönelik maaş zammı tablosu ise belirlenirken çeşitli faktörler göz önünde bulundurulacaktır.
22.06.2023 09:50 - Son Güncelleme: 22.06.2023 09:50
Son dakika haberine göre, Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını açıkladı. Düzenlemenin ise Temmuz ayında TBMM'den geçeceğini bildirdi. Peki, kim, ne kadar zam alacak? İşte meslek meslek maaşlar...
22 BİN TL OLACAK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve emekli maaşı zammı ile ilgili düzenlemenin temmuz ayında Meclis'ten geçeceğini bildirdi.