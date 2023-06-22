En düşük memur maaşı 22 bin TL oldu! Polis, hemşire, doktor, öğretmen maaşları kaç TL olacak? O tarihte TBMM'de! 11.800, 12.000, 13.000 alanlar...

Son dakika haberine göre, Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını açıkladı. Düzenlemenin ise Temmuz ayında TBMM'den geçeceğini bildirdi. Peki, kim, ne kadar zam alacak? İşte meslek meslek maaşlar...