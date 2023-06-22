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Haberler Ekonomi En düşük memur maaşı 22 bin TL oldu! Polis, hemşire, doktor, öğretmen maaşları kaç TL olacak? O tarihte TBMM'de! 11.800, 12.000, 13.000 alanlar...

En düşük memur maaşı 22 bin TL oldu! Polis, hemşire, doktor, öğretmen maaşları kaç TL olacak? O tarihte TBMM'de! 11.800, 12.000, 13.000 alanlar...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve emekli zammı ile ilgili düzenlemenin temmuz ayında Meclis'ten geçeceğini açıkladı. Bu açıklama, polis, hemşire, doktor, öğretmen gibi birçok meslek grubundaki çalışanlar tarafından büyük bir merakla beklenen maaş zammı konusunda önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Maaş zammıyla ilgili detaylar henüz netleşmemiş olsa da, bakanın verdiği bilgilere göre temmuz ayında Meclis'ten geçecek olan düzenlemeyle çalışanların maaşlarında artış sağlanması hedeflenmektedir. Polis, hemşire, doktor, öğretmen gibi meslek gruplarına yönelik maaş zammı tablosu ise belirlenirken çeşitli faktörler göz önünde bulundurulacaktır.

22.06.2023 09:50 - Son Güncelleme: 22.06.2023 09:50
En düşük memur maaşı 22 bin TL oldu! Bakan Vedat Işıkhan az evvel açıkladı! Polis, hemşire, doktor, öğretmen maaşları kaç TL olacak? O tarihte TBMM’de! 11.800, 12.000, 13.000 alanlar...

Son dakika haberine göre, Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını açıkladı. Düzenlemenin ise Temmuz ayında TBMM'den geçeceğini bildirdi. Peki, kim, ne kadar zam alacak? İşte meslek meslek maaşlar...

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En düşük memur maaşı 22 bin TL oldu! Bakan Vedat Işıkhan az evvel açıkladı! Polis, hemşire, doktor, öğretmen maaşları kaç TL olacak? O tarihte TBMM’de! 11.800, 12.000, 13.000 alanlar...

22 BİN TL OLACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve emekli maaşı zammı ile ilgili düzenlemenin temmuz ayında Meclis'ten geçeceğini bildirdi.

En düşük memur maaşı 22 bin TL oldu! Bakan Vedat Işıkhan az evvel açıkladı! Polis, hemşire, doktor, öğretmen maaşları kaç TL olacak? O tarihte TBMM’de! 11.800, 12.000, 13.000 alanlar...

Işıkhan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

En düşük memur maaşı 22 bin TL oldu! Bakan Vedat Işıkhan az evvel açıkladı! Polis, hemşire, doktor, öğretmen maaşları kaç TL olacak? O tarihte TBMM’de! 11.800, 12.000, 13.000 alanlar...

Memur ve emekli maaşı zammına ilişkin düzenlemenin sorulması üzerine Işıkhan, konu üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı ile işbirliği halinde çalıştıklarını belirtti.

En düşük memur maaşı 22 bin TL oldu! Bakan Vedat Işıkhan az evvel açıkladı! Polis, hemşire, doktor, öğretmen maaşları kaç TL olacak? O tarihte TBMM’de! 11.800, 12.000, 13.000 alanlar...

Torba yasa teklifinde yer alması için çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Işıkhan, "Bürokratlarımız çalışıyor. Hedefimiz, torba yasada her tarafı, paydaşları memnun edecek bir sonuca ulaşmak." dedi.

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