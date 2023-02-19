90 bin işçi pür dikkat kesildi! Taşeron, ücretli öğretmen, belediye şirket, geçici ve TYP’lilere kadro müjdesi! Meclis tarihi netleşti! Kadroya geçecekler...

Depremler nedeniyle ülkemizde bir dizi önlemler alındı. Meclis 21 Şubat'a kadar çalışmalarına ara verdi. Kamuoyunun yakından takip ettiği taşerona, geçici işçiye, TYP'lilere, belediye işçilerine kadro gündemi oldukça merak ediliyor. Peki, taşerona kadro ertelendi mi? Kadro düzenlemesi ne zaman yasalaşacak? İşte detaylar...