Binlerce kişi için yeni hak doğdu! 25 yıl evli kalan çiftlere emeklilik için şartlar belli oluyor! Aylık 3.202 TL ödeme yapan herkes...
Milyonlarca çalışan emekli olacağı günlerin hayalini kuruyor. Ülkemizde emeklilik için temel olarak 3 şarta bakılıyor ve gerekli şartları yerine getirenlere Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtsız şartsız maaş bağlıyor. Emekli olmak için bir diğer formül ise dışarıdan prim ödeme yöntemi oluyor. Her yıl binlerce kişi dışarıdan prim ödeme sistemiyle maaşlarına kavuşuyor. Öte yandan geçtiğimiz yıllarda ev hanımları için sunulan yasa tasarısı ile ilgili bilgiler merak konusu oldu.
25 yılı dolduran evliler için hak doğuyor. Binlerce kişi için aranan şartlar belli olacak. Aylık 3.202 TL ödeyen herkes maaşına kavuşuyor. Türkiye'de sigorta giriş tarihi, yaş ve prim şartlarına uyularak emekli maaşı alınabiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan incelemeler neticesinde şartlara uyana direkt maaş bağlanıyor. Öte yandan isteğe bağlı sigorta ödemesiyle de emekli maaşı alınabiliyor.
EMEKLİLİK İMKANI DOĞUYOR
İlk defa isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlerin örneği Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde yer alan "İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi" ile ikametgahlarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine giderek başvurmaları gerekmektedir, ayrıca e-Devlet üzerinden de online başvuru yapılabilir.