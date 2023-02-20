Binlerce kişi için yeni hak doğdu! 25 yıl evli kalan çiftlere emeklilik için şartlar belli oluyor! Aylık 3.202 TL ödeme yapan herkes...

25 yılı dolduran evliler için hak doğuyor. Binlerce kişi için aranan şartlar belli olacak. Aylık 3.202 TL ödeyen herkes maaşına kavuşuyor. Türkiye'de sigorta giriş tarihi, yaş ve prim şartlarına uyularak emekli maaşı alınabiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan incelemeler neticesinde şartlara uyana direkt maaş bağlanıyor. Öte yandan isteğe bağlı sigorta ödemesiyle de emekli maaşı alınabiliyor.