9 kurum 26 bin 934 memur alımı yapacak: KPSS’li KPSS’siz TAM LİSTE geldi! MEB, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Personel Alımı: 7 Eğitim Uzman Yardımcısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığı, 7 eğitim uzman yardımcısı alacak. Başvurular 30 Aralık - 17 Ocak tarihleri arasında yapılabilecek. Bu alım, sosyal güvenlik ve çalışma hayatı alanında uzmanlaşmış profesyonellerin yetiştirilmesine katkı sağlayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alımı: 99 Yeni Kadro Tarım ve Orman Bakanlığı, 99 uzman yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. Başvurular, 6 - 17 Ocak 2025 tarihleri arasında "Kariyer Kapısı Platformu" üzerinden elektronik ortamda yapılabilecek. Bu alım, tarım ve orman sektöründe etkili bir kadro oluşturarak ülke genelindeki tarım politikalarının daha etkin bir şekilde uygulanmasını sağlayacak.

Avrupa Birliği Başkanlığı Uzman Yardımcısı Alımı: 12 Yeni Kadro Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, sınavla 12 uzman yardımcısı alacak. Adaylar, başvurularını 03 - 17 Ocak 2025 tarihlerinde e-Devlet üzerinden yapabilecek. Adaylardan belirli eğitim ve dil yeterlilikleri istenecektir. Bu alım, AB ile ilgili projelerde görev alacak uzmanların yetiştirilmesine olanak tanıyacak.