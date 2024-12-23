9 kurum 26 bin 934 memur alımı yapacak: KPSS’li KPSS’siz TAM LİSTE geldi! MEB, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı...

Kamu personeli olmak isteyenler için büyük fırsatlar Aralık 2024'te sunuluyor. Hem KPSS puanı olanlar hem de KPSS şartsız başvuru yapmayı planlayan adaylar, çeşitli bakanlıklar ve kamu kurumlarının yayımladığı alım ilanlarını araştırmaya devam ediyor.
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Alımı: 50 Eğitim Uzman Yardımcısı Alınacak
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024 yılı için 50 eğitim uzman yardımcısı alacak. Adaylar başvurularını 27 Ocak - 31 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirebilecek.
MEB eğitim alanındaki kadrolara yapılan bu alımla eğitim politikalarının daha etkili bir şekilde uygulanması amacıyla güçlü bir kadro oluşturmayı hedefliyor.
Sağlık Bakanlığı Personel Alımı: 3 Sağlık Uzman Yardımcısı
Sağlık Bakanlığı, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü aracılığıyla 3 sağlık uzman yardımcısı alımı yapacak.
Başvurular 23 Aralık - 27 Aralık tarihleri arasında kabul edilecek.
İçişleri Bakanlığı Personel Alımı: 30 İçişleri Uzman Yardımcısı
İçişleri Bakanlığı, 30 içişleri uzman yardımcısı alımı yapacağını açıkladı.
Adaylar başvurularını 20 Ocak - 24 Ocak tarihleri arasında yapabilecek. Bu alım İçişleri Bakanlığı'nın operasyonel gücünü artırmak ve kamu güvenliğini sağlamak için önemli bir fırsat sunuyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Alımı: 35 Uzman Yardımcısı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, merkez teşkilatındaki boş kadrolara 35 uzman yardımcısı alacak.
Başvurular 6 - 17 Ocak 2025 tarihleri arasında e-Devlet Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu üzerinden yapılacak. Bakanlık alacağı yeni uzman yardımcıları ile sosyal hizmetler alanındaki kapasitesini artırmayı planlıyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Personel Alımı: 25 Sürekli İşçi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 25 sürekli işçi alımı yapacak. Başvurular 23 Aralık - 27 Aralık tarihlerinde alınacak. Bakanlık, bu alım ile altyapı projelerinin hızla devam etmesini sağlamayı amaçlıyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Personel Alımı: 7 Eğitim Uzman Yardımcısı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığı, 7 eğitim uzman yardımcısı alacak. Başvurular 30 Aralık - 17 Ocak tarihleri arasında yapılabilecek. Bu alım, sosyal güvenlik ve çalışma hayatı alanında uzmanlaşmış profesyonellerin yetiştirilmesine katkı sağlayacak.
Tarım ve Orman Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alımı: 99 Yeni Kadro
Tarım ve Orman Bakanlığı, 99 uzman yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. Başvurular, 6 - 17 Ocak 2025 tarihleri arasında "Kariyer Kapısı Platformu" üzerinden elektronik ortamda yapılabilecek. Bu alım, tarım ve orman sektöründe etkili bir kadro oluşturarak ülke genelindeki tarım politikalarının daha etkin bir şekilde uygulanmasını sağlayacak.
Avrupa Birliği Başkanlığı Uzman Yardımcısı Alımı: 12 Yeni Kadro
Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, sınavla 12 uzman yardımcısı alacak. Adaylar, başvurularını 03 - 17 Ocak 2025 tarihlerinde e-Devlet üzerinden yapabilecek. Adaylardan belirli eğitim ve dil yeterlilikleri istenecektir. Bu alım, AB ile ilgili projelerde görev alacak uzmanların yetiştirilmesine olanak tanıyacak.
Sağlık Bakanlığı 26.673 Yeni Sağlık Personeli Alacak
Sağlık Bakanlığı 2025 yılı için 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacağını açıkladı. Alımlar 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 652 tabip ve 22 bin 983 uzman tabip şeklinde olacak. Başvuru tarihleri henüz belirlenmemiş olan bu alımlar sağlık hizmetlerinin sunulmasında önemli bir boşluğu doldurmayı hedefliyor.