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Devlet otomobilleri peş peşe satışa çıkartıyor! Citroen, Audi, Fiat yüzlercesi yarı fiyata satışta

Artan araç fiyatları ve yükselen kredi faizleri, otomobil sahibi olma hayali kuran vatandaşlar için büyük bir engel oluşturuyor. Bu zorlu süreçte, Ticaret Bakanlığı'nın gümrük araç satışları birçok kişi için uygun fiyatlı bir alternatif sunuyor.

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Giriş Tarihi :23 Aralık 2024 , 14:46 Güncelleme Tarihi :23 Aralık 2024 , 14:46
Devlet otomobilleri peş peşe satışa çıkartıyor! Citroen, Audi, Fiat yüzlercesi yarı fiyata satışta

Gümrük Araç Satışlarının Detayları

Ticaret Bakanlığı'nın düzenlediği gümrük otomobil satışları, belirli kriterlere sahip araçları kapsıyor. Bu araçlar genellikle:

  • Hasarlı, kullanılamaz durumda veya yüksek kilometreli olabilir.
  • Bazı durumlarda fırsat araçlar, düşük fiyatlarla satışa sunuluyor.
  • Ülkemizde nadir bulunan veya satışa sunulmayan modeller de bu sistem aracılığıyla erişilebilir oluyor.
Devlet otomobilleri peş peşe satışa çıkartıyor! Citroen, Audi, Fiat yüzlercesi yarı fiyata satışta

Otomobil Alımında Büyük Avantaj

Gümrükten satılan otomobillerin en büyük avantajı, piyasa koşullarına göre oldukça düşük maliyetli olmasıdır. Bazı araçlar, piyasa fiyatlarının yarısına kadar düşen fiyatlarla satışa sunulabiliyor.

Devlet otomobilleri peş peşe satışa çıkartıyor! Citroen, Audi, Fiat yüzlercesi yarı fiyata satışta

Bu fırsatları değerlendirmek isteyen vatandaşlar, Ticaret Bakanlığı'nın resmi satış platformunu takip ederek diledikleri araca teklif verebilirler.

Devlet otomobilleri peş peşe satışa çıkartıyor! Citroen, Audi, Fiat yüzlercesi yarı fiyata satışta

Nasıl Teklif Verebilirsiniz?

Gümrük otomobillerine teklif vermek için Ticaret Bakanlığı'nın resmi e-satış portalını kullanabilirsiniz.

Devlet otomobilleri peş peşe satışa çıkartıyor! Citroen, Audi, Fiat yüzlercesi yarı fiyata satışta

İşte ilanlar: Fiat

Devlet otomobilleri peş peşe satışa çıkartıyor! Citroen, Audi, Fiat yüzlercesi yarı fiyata satışta

Audi

Devlet otomobilleri peş peşe satışa çıkartıyor! Citroen, Audi, Fiat yüzlercesi yarı fiyata satışta

Citroen

Sisteme kayıt olarak açık artırmalara katılabilir ve uygun fiyatlarla araç sahibi olabilirsiniz. Daha fazla bilgiye ulaşmak ve satıştaki araçları incelemek için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz:

👉 Ticaret Bakanlığı e-Satış Portalı