Devlet otomobilleri peş peşe satışa çıkartıyor! Citroen, Audi, Fiat yüzlercesi yarı fiyata satışta

Ticaret Bakanlığı'nın düzenlediği gümrük otomobil satışları, belirli kriterlere sahip araçları kapsıyor. Bu araçlar genellikle:
Gümrükten satılan otomobillerin en büyük avantajı, piyasa koşullarına göre oldukça düşük maliyetli olmasıdır. Bazı araçlar, piyasa fiyatlarının yarısına kadar düşen fiyatlarla satışa sunulabiliyor.
Bu fırsatları değerlendirmek isteyen vatandaşlar, Ticaret Bakanlığı'nın resmi satış platformunu takip ederek diledikleri araca teklif verebilirler.
Gümrük otomobillerine teklif vermek için Ticaret Bakanlığı'nın resmi e-satış portalını kullanabilirsiniz.
İşte ilanlar: Fiat
Audi
Citroen
Sisteme kayıt olarak açık artırmalara katılabilir ve uygun fiyatlarla araç sahibi olabilirsiniz. Daha fazla bilgiye ulaşmak ve satıştaki araçları incelemek için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz: