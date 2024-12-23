Devlet otomobilleri peş peşe satışa çıkartıyor! Citroen, Audi, Fiat yüzlercesi yarı fiyata satışta

Citroen

Sisteme kayıt olarak açık artırmalara katılabilir ve uygun fiyatlarla araç sahibi olabilirsiniz. Daha fazla bilgiye ulaşmak ve satıştaki araçları incelemek için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz:

👉 Ticaret Bakanlığı e-Satış Portalı