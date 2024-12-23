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Yarın sabah 09.00'da başlayacak! Süt yoğurt ve peyniri BİM'den alanlar dikkat!

BİM, süt, yoğurt ve peynir ürünlerinde önemli bir indirim duyurusu yaptı. Son dönemde artan fiyatlarla dikkat çeken bu ürünlerdeki değişiklikler, alışveriş yapanlar için sevindirici bir gelişme. BİM'in yeni kataloğunda yer alan indirimli ürünler ve fiyatları şu şekilde.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :23 Aralık 2024 , 12:46 Güncelleme Tarihi :23 Aralık 2024 , 12:47
Yarın sabah 09.00’da başlayacak! Süt yoğurt ve peyniri BİM’den alanlar dikkat!

BİM'den alacağınız süt, yoğurt ve peynir ürünlerinde büyük fırsatlar başlıyor! Yarın sabah 09:00'da başlayacak olan bu fırsatlar, markaların kaliteli ve ekonomik ürünleriyle sofralarınıza lezzet katacak. İşte, BİM'in bu hafta sunacağı süt, yoğurt ve peynir ürünlerinden bazıları:

Yarın sabah 09.00’da başlayacak! Süt yoğurt ve peyniri BİM’den alanlar dikkat!

Yoğurt Fırsatları

Dost 500 gr Çilek-Kayısı-Şeftali-Organik Meyveli Yoğurt – 34,50 TL

Dost 5 kg Homojenize Yoğurt – 149,00 TL

Yarın sabah 09.00’da başlayacak! Süt yoğurt ve peyniri BİM’den alanlar dikkat!

Dost 1.5 kg Kaymaklı Tava Yoğurt – 72,50 TL

Dost 3 kg Homojenize Yoğurt – 109,00 TL

Dost Gurme Meyveli 125 gr Karma Yoğurt – 21,00 TL

Yarın sabah 09.00’da başlayacak! Süt yoğurt ve peyniri BİM’den alanlar dikkat!

Süt Ürünleri

Dost 1 lt Altın Tam Yağlı Pastorize Süt – 29,75 TL

Dost 1 lt Yarım Yağlı Süt – 8,75 TL

Yarın sabah 09.00’da başlayacak! Süt yoğurt ve peyniri BİM’den alanlar dikkat!

Dost 1 lt Laktozsuz Süt – 29,75 TL

Dost 500 ml Çocuk Devam Sütü – 24,00 TL

Dost 1 lt Çilekli Süt – 29,75 TL

Yarın sabah 09.00’da başlayacak! Süt yoğurt ve peyniri BİM’den alanlar dikkat!

Peynir Fırsatları

Aknaz 500 gr Krem Peynir – 67,00 TL

Aknaz Gurme 200 gr Cheddar Dil Peyniri – 75,00 TL

Yarın sabah 09.00’da başlayacak! Süt yoğurt ve peyniri BİM’den alanlar dikkat!

Aknaz Naturel 600 gr Beyaz Peynir – 129,00 TL

Aknaz 1 kg Tam Yağlı Beyaz Peynir – 149,00 TL

Kaynak: BİM Online Mağaza

Derleme: Takvim.com.tr