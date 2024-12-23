Yarın sabah 09.00’da başlayacak! Süt yoğurt ve peyniri BİM’den alanlar dikkat!

BİM'den alacağınız süt, yoğurt ve peynir ürünlerinde büyük fırsatlar başlıyor! Yarın sabah 09:00'da başlayacak olan bu fırsatlar, markaların kaliteli ve ekonomik ürünleriyle sofralarınıza lezzet katacak. İşte, BİM'in bu hafta sunacağı süt, yoğurt ve peynir ürünlerinden bazıları: