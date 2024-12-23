Yarın sabah 09.00’da başlayacak! Süt yoğurt ve peyniri BİM’den alanlar dikkat!

BİM'den alacağınız süt, yoğurt ve peynir ürünlerinde büyük fırsatlar başlıyor! Yarın sabah 09:00'da başlayacak olan bu fırsatlar, markaların kaliteli ve ekonomik ürünleriyle sofralarınıza lezzet katacak. İşte, BİM'in bu hafta sunacağı süt, yoğurt ve peynir ürünlerinden bazıları:
Dost 500 gr Çilek-Kayısı-Şeftali-Organik Meyveli Yoğurt – 34,50 TL
Dost 5 kg Homojenize Yoğurt – 149,00 TL
Dost 1.5 kg Kaymaklı Tava Yoğurt – 72,50 TL
Dost 3 kg Homojenize Yoğurt – 109,00 TL
Dost Gurme Meyveli 125 gr Karma Yoğurt – 21,00 TL
Dost 1 lt Altın Tam Yağlı Pastorize Süt – 29,75 TL
Dost 1 lt Yarım Yağlı Süt – 8,75 TL
Dost 1 lt Laktozsuz Süt – 29,75 TL
Dost 500 ml Çocuk Devam Sütü – 24,00 TL
Dost 1 lt Çilekli Süt – 29,75 TL
Aknaz 500 gr Krem Peynir – 67,00 TL
Aknaz Gurme 200 gr Cheddar Dil Peyniri – 75,00 TL
Aknaz Naturel 600 gr Beyaz Peynir – 129,00 TL
Aknaz 1 kg Tam Yağlı Beyaz Peynir – 149,00 TL
Kaynak: BİM Online Mağaza
Derleme: Takvim.com.tr