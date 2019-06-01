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9 gün tatil formülü! Bayram tatili nasıl uzatılır? Tatil süresi yıllık izinden düşülür mü?

4 Haziran Salı günü Ramazan Bayramı'nı idrak edeceğiz. Kamu çalışanları pazartesi yarım gün ve Cuma günü tam gün olmak üzere idari izin kullanacak. Cumartesi- Pazar günlerinin de eklenmesiyle kamu çalışanlarına toplamda 9 gün tatil yapma fırsatı doğdu. Özel sektör çalışanları ise pazartesi öğleden sonra başlamak üzere 3.5 gün tatil yapabilecek. Ancak onlar için de bayram tatilini 9 güne çıkarma imkanı bulunuyor. Peki Ramazan Bayramı tatili nasıl uzatılır? Tatil süresi yıllık izinden düşülür mü? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem bayram tatili ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. İşte detaylar...

01.06.2019 08:20 - Son Güncelleme: 01.06.2019 08:20
9 gün tatil formülü! Bayram tatili nasıl uzatılır? Tatil süresi yıllık izinden düşülür mü?

4 Haziran günü Ramazan Bayramı'nı idrak edeceğiz. Bayramın ilk günü Salı'ya rastlayınca, hükümet bir karar alarak pazartesi yarım gün ve Cuma günü tam gün olmak üzere kamu çalışanlarına idari izin verdi.

9 gün tatil formülü! Bayram tatili nasıl uzatılır? Tatil süresi yıllık izinden düşülür mü?

Böylece Cumartesi- Pazar günleri ile birlikte kamu çalışanları için 9 gün tatil yapma fırsatı doğdu. Özel sektör çalışanları ise pazartesi öğleden sonra başlamak üzere 3.5 gün tatil yapabilecek.

9 gün tatil formülü! Bayram tatili nasıl uzatılır? Tatil süresi yıllık izinden düşülür mü?

Ancak onlar için de bayram tatilini 9 güne çıkarma imkanı bulunuyor.

9 gün tatil formülü! Bayram tatili nasıl uzatılır? Tatil süresi yıllık izinden düşülür mü?

ŞİRKET İSTERSE OLUR
Çalışanların 9 gün tatil yapmasını isteyen özel sektördeki şirketler, isterlerse bunu sağlayabiliyor. Çalışanlarına 1.5 gün idari izin verirlerse, bu durumda haftanın 5 günü çalışanlar cumartesi pazarları birleştirerek 9 gün tatil yapabilir.

9 gün tatil formülü! Bayram tatili nasıl uzatılır? Tatil süresi yıllık izinden düşülür mü?

Böylece 3 Haziran Pazartesi günü öğleden sonra ve 7 Haziran Cuma günü idari izinli sayılırlar. Eğer haftanın 6 günü çalışılıyorsa bu kez izin 6 güne çıkarılabilir. Ya da cumartesi günleri de eklenerek 3.5 gün idari izinle 9 güne ulaşılabilir.

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