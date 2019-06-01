9 gün tatil formülü! Bayram tatili nasıl uzatılır? Tatil süresi yıllık izinden düşülür mü?
4 Haziran Salı günü Ramazan Bayramı'nı idrak edeceğiz. Kamu çalışanları pazartesi yarım gün ve Cuma günü tam gün olmak üzere idari izin kullanacak. Cumartesi- Pazar günlerinin de eklenmesiyle kamu çalışanlarına toplamda 9 gün tatil yapma fırsatı doğdu. Özel sektör çalışanları ise pazartesi öğleden sonra başlamak üzere 3.5 gün tatil yapabilecek. Ancak onlar için de bayram tatilini 9 güne çıkarma imkanı bulunuyor. Peki Ramazan Bayramı tatili nasıl uzatılır? Tatil süresi yıllık izinden düşülür mü? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem bayram tatili ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. İşte detaylar...
01.06.2019 08:20
- Son Güncelleme: 01.06.2019 08:20
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