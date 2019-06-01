İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda bayram yoğunluğu

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması nedeniyle tatillerini İstanbul dışında geçirmek isteyen yolcular, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğunluğa neden oldu. THY ile diğer hava yolu şirketlerinin artan yolcu talebini ek seferle karşıladığı havalimanı, yerli ve yabancı yolculardan yoğun talep gördü.

01.06.2019 12:26 - Son Güncelleme: 01.06.2019 12:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





