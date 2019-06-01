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İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda bayram yoğunluğu

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması nedeniyle tatillerini İstanbul dışında geçirmek isteyen yolcular, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğunluğa neden oldu. THY ile diğer hava yolu şirketlerinin artan yolcu talebini ek seferle karşıladığı havalimanı, yerli ve yabancı yolculardan yoğun talep gördü.

01.06.2019 12:26 - Son Güncelleme: 01.06.2019 12:27
İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda bayram yoğunluğu

Ramazan Bayramı'nı tatil yaparak değerlendirmek isteyenler İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yoğunluğa sebep oldu. İstanbul'un şehir havalimanı olan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda normal günlerin üzerinde bir yoğunluk yaşandı. Yolcular bilet işlemlerinin gerçekleştirildiği kontuarlarda ve pasaport kontrol noktalarında zaman zaman uzun kuyruklar oluşturdu. Havalimanı yetkililerinin aldığı önlemler sonucunda yolcular sorunsuz bir şekilde uçaklarına gitti.

İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda bayram yoğunluğu

Bu arada İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Terminal İşletmecisi İSG tarafından havalimanını kullanan yolculara bisiklet ile çikolata dağıtıldı. Ayrıca çocuk yolcular havalimanında bulunan "Seksek" alanlarında oyun oynayarak renkli görüntüler oluşturdular.

İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda bayram yoğunluğu

9 günlük Ramazan Bayramı tatilini İtalya'da geçireceğini belirten Hüseyin Taşlıçukur, "İtalya'ya gideceğiz. Orada birkaç tane lokasyon var. Oraları gezeceğiz. Bir de MotoGP organizasyonu var. Tam şansımıza yarışlar İtalya'da. Gitmişken o yarışı da izleyeceğiz. Bayramlar herkese mutluluk getiriyor. Bayramların değerinin unutulmaması dileğiyle mutlu bayramlar diliyorum" dedi.

İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda bayram yoğunluğu

Tatil için Antalya'ya giden Hakan Eneş ise, "Biz bayram tatilimizi birleştirdik. Şimdi Antalya'ya gidiyoruz. 4 gece 5 gün kalacağız. İstanbul'a erken döneceğiz" dedi.

İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda bayram yoğunluğu

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA DA YOĞUNLUK

Ramazan Bayramı tatilinin başlaması dolayısıyla sabah saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk yaşanıyor.

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