İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda bayram yoğunluğu
Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması nedeniyle tatillerini İstanbul dışında geçirmek isteyen yolcular, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğunluğa neden oldu. THY ile diğer hava yolu şirketlerinin artan yolcu talebini ek seferle karşıladığı havalimanı, yerli ve yabancı yolculardan yoğun talep gördü.
Ramazan Bayramı'nı tatil yaparak değerlendirmek isteyenler İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yoğunluğa sebep oldu. İstanbul'un şehir havalimanı olan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda normal günlerin üzerinde bir yoğunluk yaşandı. Yolcular bilet işlemlerinin gerçekleştirildiği kontuarlarda ve pasaport kontrol noktalarında zaman zaman uzun kuyruklar oluşturdu. Havalimanı yetkililerinin aldığı önlemler sonucunda yolcular sorunsuz bir şekilde uçaklarına gitti.
9 günlük Ramazan Bayramı tatilini İtalya'da geçireceğini belirten Hüseyin Taşlıçukur, "İtalya'ya gideceğiz. Orada birkaç tane lokasyon var. Oraları gezeceğiz. Bir de MotoGP organizasyonu var. Tam şansımıza yarışlar İtalya'da. Gitmişken o yarışı da izleyeceğiz. Bayramlar herkese mutluluk getiriyor. Bayramların değerinin unutulmaması dileğiyle mutlu bayramlar diliyorum" dedi.