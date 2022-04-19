9 - 12 ay boyunca 468 TL- 850 TL- 2550 TL- 9.370 TL ödeme! Öğrencilere karşılıksız, geri ödemesiz para desteği! MEB-TEV-VGM-İOKBS-KYK...

BURSLULUK SINAVI NEDİR?

İOKBS, MEB tarafından düzenlenir. Bu sınav ile başarılı öğrencilerin desteklenmesi amaçlanır. Sınavda başarı gösteren adaylar, şartlar da uyduğu takdirde burs ya da yatılı eğitim alabilir. MEB her sene 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerine açıklanan kontenjan kadar burs imkanı verir.