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Staj yapana emeklilik fırsatı! Bu şartı yerine getiren borçlanıp emekli olabilir! Staj sigortası başlangıç sayılıyor mu?

Milyonlarca çalışan emekli olmanın farklı yollarını araştırıyor. Biliyorsunuz ki staj sigortası emeklilik hesaplamasında başlangıç olarak kabul edilmiyor. Ancak bir istisnası var. O şartı yerine getirenler staj sonrası borçlanma yapıp erken emeklilik imkanı yakalıyor. İşte o detay

FARUK ERDEM
takvim.com.tr
19.04.2022 14:58 - Son Güncelleme: 19.04.2022 14:59
Staj yapana emeklilik fırsatı! Bu şartı yerine getiren borçlanıp emekli olabilir! Staj sigortası başlangıç sayılıyor mu?

Sosyal güvenlik mevzuatımıza göre emekli olabilmek için yaş, prim ve yıl gibi üç şartı yerine getirmek gerekiyor. Yani emeklilik için öncelikle uzun vadeli denilen sigorta kollarından birisinden sigortalı olmak, işe giriş tarihine göre belli sayıda prim gününü ödemiş olmak ve belli bir yaşa gelmek gerekiyor.

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Staj yapana emeklilik fırsatı! Bu şartı yerine getiren borçlanıp emekli olabilir! Staj sigortası başlangıç sayılıyor mu?

Burada çalışma şekline göre de şartlar değişiyor. Bir hizmet akdiyle çalışanlar 4A'lı yani eski adıyla SSK'lı oluyor. Kendi namına çalışanlar ya da isteğe bağlı sigorta primi ödeyenler 4B'li yani Bağ-Kur'lu sayılıyor.

Staj yapana emeklilik fırsatı! Bu şartı yerine getiren borçlanıp emekli olabilir! Staj sigortası başlangıç sayılıyor mu?

Kamuda çalışanlar ise 4C'li yani emekli sandığı mensubu oluyor. Bunun dışında staj sırasında ve çıraklık sürelerinde sigorta yapılıyor ve iş kazası meslek hastalığına karşı güvence sağlanıyor.

Staj yapana emeklilik fırsatı! Bu şartı yerine getiren borçlanıp emekli olabilir! Staj sigortası başlangıç sayılıyor mu?

Yine yasalarımıza göre bu sigortalar emeklilik hesabında başlangıç sayılmadığı gibi günler de prim günlerine eklenemiyor. Bu günlerin borçlanması da şu anda mümkün değil.

Staj yapana emeklilik fırsatı! Bu şartı yerine getiren borçlanıp emekli olabilir! Staj sigortası başlangıç sayılıyor mu?

Ancak bu iki konuda istisna da var. Avukatlar staj sürelerini borçlanabilirken anneler için de başlangıç sayılma durumu söz konusu oluyor,.

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