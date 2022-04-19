Staj yapana emeklilik fırsatı! Bu şartı yerine getiren borçlanıp emekli olabilir! Staj sigortası başlangıç sayılıyor mu?

Sosyal güvenlik mevzuatımıza göre emekli olabilmek için yaş, prim ve yıl gibi üç şartı yerine getirmek gerekiyor. Yani emeklilik için öncelikle uzun vadeli denilen sigorta kollarından birisinden sigortalı olmak, işe giriş tarihine göre belli sayıda prim gününü ödemiş olmak ve belli bir yaşa gelmek gerekiyor.