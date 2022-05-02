865 TL, 1.200 TL, 2.354 TL, 70.000 TL ödemeler ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor! 2022 yılında 35 başlıkta yardım yapılıyor! T.C kimlik ile başvurmak yeterli

Detaylar tek tek belli oldu. 2022 yılında 35 başlıkta yardım yapılıyor. Bir çoğu için ise başvurularda yalnızca TC Kimlik kartı istiyor. her ay ya da 2 ayda bir yapılan ödemeler de bulunuyor, tek seferlik yapılan ödemeler de. Kişinin hangi yardım programına başvurduğu önemli. Kadınlar için ayrı ayrı pek çok sosyal yardım ödemesi bulunuyor. Çoklu doğum ile dünyaya gelen 0-2 yaş aralığında çocukların bulunduğu ihtiyaç sahibi hanelerin beslenme ve öz bakım ihtiyaçlarının desteklenmesine yönelik olan 'Çoklu Doğum Yardımı' bunladan bir tanesi. İşte detaylar...