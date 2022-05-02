865 TL, 1.200 TL, 2.354 TL, 70.000 TL ödemeler ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor! 2022 yılında 35 başlıkta yardım yapılıyor! T.C kimlik ile başvurmak yeterli
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyacı olanlara bir çok kademede yardım yapılıyor. 155 TL, 200 TL, 215 TL, 300 TL, 500 TL, 600 TL, 865,76-TL, 1.084,55-TL, 1.200 TL,1.298,63-TL, 2.354,45 TL, 70.000 TL şeklinde sosyal yardım ödemeleri gerçekleştiriliyor. Doğum yapan kadınlar, eşi vefat etmiş kadınlar, anne ve babası ölen çocuklar ve gençler, asker aileleri, Afetten zarar görenler, işe başlayanlar, şehit yakınları, gıda, yakacak ve barınma ihtiyacı olanlar, yaşlılar, engelliler, engelli yakınları, hastalar, eğitim görenler bu ödemelerden faydalanabiliyor. İşte detaylar...
Detaylar tek tek belli oldu. 2022 yılında 35 başlıkta yardım yapılıyor. Bir çoğu için ise başvurularda yalnızca TC Kimlik kartı istiyor. her ay ya da 2 ayda bir yapılan ödemeler de bulunuyor, tek seferlik yapılan ödemeler de. Kişinin hangi yardım programına başvurduğu önemli. Kadınlar için ayrı ayrı pek çok sosyal yardım ödemesi bulunuyor. Çoklu doğum ile dünyaya gelen 0-2 yaş aralığında çocukların bulunduğu ihtiyaç sahibi hanelerin beslenme ve öz bakım ihtiyaçlarının desteklenmesine yönelik olan 'Çoklu Doğum Yardımı' bunladan bir tanesi. İşte detaylar...
Bu yıl da başvuran milyonlarca ihtiyaç sahibine 865 TL, 1.200 TL, 2.354 TL, 70.000 TL ödemeler ulaşıyor! İşte 2022 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 35 başlıkta açılan sosyal yardım programlarının tümü...
Doğum Yardımı
Kapsamı: 15.05.2015 tarihi ve sonrasında canlı doğum gerçekleştiren Türk vatandaşlarına ve Mavi Kart sahiplerine doğum yardımı yapılmaktadır.
Başvuran: Başvuru önceliği annenindir. Annenin Türk vatandaşı/Mavi kartlı ya da sağ olmaması halinde, başvuru aynı şartları taşıyan baba tarafından yapılır.
Kimler Faydalanır: Yurt içinde ve yurt dışında 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında canlı doğum gerçekleştiren Türk vatandaşları ve Mavi Kart sahipleri
Evrak: Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi
Tutar: Birinci çocuk için 300 TL
İkinci çocuk için 400 TL
Üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL
Ödeme Dönemi: Ödemeler tek seferliktir.
Çoklu Doğum Yardımı
Kapsamı: Çoklu doğum ile dünyaya gelen 0-2 yaş aralığında çocukların bulunduğu ihtiyaç sahibi hanelerin beslenme ve öz bakım ihtiyaçlarının desteklenmesine yöneliktir.
Başvuran: Anne veya anne adına baba ya da kanuni temsilci
Kimler Faydalanır: Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden (1.417,80 TL) az olan haneler
Evrak: TC Kimlik Kartı
Tutar: 215 TL
Ödeme Dönemi: Ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır.
Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı
Kapsamı: Hanede sosyal güvencesi olan birey bulunmayan, 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan ve son resmi nikahlı eşini kaybetmiş kadınlara yöneliktir.
Başvuran: Son resmi nikahlı eşini kaybetmiş kadınlar
Kimler Faydalanır: Son resmi nikahlı eşini kaybetmiş 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan kadınlar
Evrak: TC Kimlik Kartı
Tutar: 500 TL
Ödeme Dönemi: Ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır.