🔔2022 Mayıs ayı otomobil kampanyaları ve fiyatları! 📌Renault, Fiat, Honda, Citroen, Ford... 🔊Otomobil alacaklar bakmadan karar vermeyin!
Otomobil sahibi olmak isteyen vatandaşlar bütçesine en makul modeli bulmaya çalışırken bir yandan da aylık olarak sık sık güncellenen markaların kampanyalarını ve fiyatlarını öğrenmek istiyor. Renault, Fiat, Honda, Citroen, Ford gibi daha pek çok otomobil mağazasını ziyaret etmeden evvel fiyatları ve kampanyaları öğrenebilir, karşılaştırma yaparak bütçeniz amacıyla en makul olanı tercih edebilirsiniz. 2022 Mayıs ayı otomobil kampanyaları ve fiyatlarına bakmadan karar vermeyin.
Sıfır otomobil fiyatları binlerce kişi tarafından merak ediliyor ve yeni bir ay başlamışken güncel kampanyaların neler olduğunu görmek isteyenler araştırmalarını hızlandırdı. Otomobil alacaklar bakmadan karar vermeyin, 2022 Mayıs ayı otomobil kampanyaları ve fiyatları haberimizde yer alıyor. Böylece vakit kaybetmeden ve yorulmadan internet üzerinden Renault, Fiat, Honda, Citroen, Ford gibi daha pek çok markanın fiyat bilgisini öğrenebilirsiniz.
RENAULT KAMPANYALARI
2022 MODEL CLIO'DA 305.900 TL'DEN BAŞLAYAN FİYAT VE AYLIK 3.500 TL TAKSİT FIRSATI
İlgili fiyat, sınırlı sayıdaki 2022 Model Yılı Clio Joy 1.0 Sce 65 bg otomobilin, perakende satın alımında geçerli tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıdır. Belirtilen fiyata kasko ve trafik sigortası dahil değildir.
Renault Finans'tan kredi kullanılması durumunda geçerli olan ilgili finansal kampanya, sınırlı sayıdaki 2022 Model Yılı Clio Joy 1.0 Sce 65 bg otomobilin perakende satın alımında geçerlidir. Kampanya kapsamında, 139.500 TL kredi, 35 aylık eşit taksit ve %1,89 faiz oranı ile aylık ödeme 3.489 TL'dir. Son taksit ödemesi tutarı 137.655 TL'dir. Araç için 166.400 TL'lik peşinat ödemesi ayrıca yapılacaktır.
BİNEK ARAÇLARDA 75.000 TL KREDİ 12 AY %0,99 FAİZ FIRSATI
Renault Finans'tan kredi kullanılması durumunda geçerli olan ilgili finansal kampanya, sınırlı sayıdaki 2021 ve 2022 model Renault binek araçların perakende satın alımında geçerlidir. Kampanyada, 75.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0,99 faiz oranı ile aylık ödeme 6.833 TL'dir. Araç için peşinat ödemesi ayrıca yapılacaktır.
İndirim ile finansman kampanyası ayrı ayrı veya birlikte kullanılabilir. Finansman kampanyaları Renault Finans'ın şartlarına bağlıdır. Kampanyalı faiz oranları ticari kullanımda Maxxi Kredi Koruma Sigortasıyla (Kredi Koruma Sigortası) ile birlikte geçerlidir. Maxxi Koruma ürününün satın alınmadığı durumda, Renault Finans'ın baz faiz oranı uygulanır. Finansman kampanyaları birleştirilemez. Kredi tahsis ücretleri kredi bedeline dahil değildir. Faiz oranı ve maliyet oranları, kullanılacak kredi tutarı ve vadeye göre değişmektedir.
2022 MODEL MEGANE SEDAN, 241.500 TL'DEN BAŞLAYAN ÖTV MUAFİYETLİ FİYATIYLA
İlgili fiyat, sınırlı sayıdaki 2022 Model Yılı Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg otomobilin, perakende satın alımında geçerli, ÖTV muafiyetli satışlar için tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıdır. Belirtilen fiyata kasko ve trafik sigortası dahil değildir.
Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg'in ortalama CO2 salımı 119 – 126 g/km; yakıt tüketimi 5,2-5,5 lt/100km aralığındadır. Temsili model üzerinde gösterilen aksesuarlar farklılık gösterebilir. Kampanya, stoklarla sınırlı ve 04.04.2022-09.05.2022 tarihleri arasında katılımcı yetkili satıcılarda geçerlidir. ÖTV muaf satış koşulları ve detayları için https://www.renault.com.tr/renault-kesfet/engelliler-icin.html sayfasını ziyaret edebilirsiniz. MAİS'in, kampanya bitiş tarihini ve kapsamını değiştirme hakkı saklıdır.