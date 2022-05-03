İstanbul'da aylık 2.227,62 TL taksitle 2+1 daire! TOKİ'den Mayıs müjdesi! Hemen başvuran teslim alıyor! Ve tarih yaklaşıyor! Satılmasına 14 gün kaldı!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan yeni bir haber geldi. Daire almak isteyenler elinizi çabuk tutun. İstanbul'da 3 bin TL'den az taksitle ödeme yaparak ev sahini olabilmek mümkün. Toplam 39 ilde proje kapsamında 2+1,3+1 daireler uygun fiyatlarla sahiplerini bekliyor. TOKİ başvuru ekranını açtı. Açık arttırma yöntemi ile satılacak daireler hakkında tüm detaylar da açıklandı. Ödeme planı ve merak edilen TOKİ 2022 konut satışlarının tümü haberimizde! Megakent İstanbul'da, başkent Ankara'da, İzmir'de Balıkesir ve diğer illerde hemen konut sahibi olabilirsiniz. İşte detaylar...