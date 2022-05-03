İstanbul'da aylık 2.227,62 TL taksitle 2+1 daire! TOKİ'den Mayıs müjdesi! Hemen başvuran teslim alıyor! Ve tarih yaklaşıyor! Satılmasına 14 gün kaldı!
TOKİ konut satışı başvuruları devam ediyor. İstanbul'da aylık 2.227,62 TL taksitle 2+1 daire satılıyor. 534.629,28 TL değerindeki daire için yüzde 50 peşinatı ödeyen aylık cüzi miktarda ödeme yaparak evine kavuşabiliyor. Ankara'da da 460,52 TL taksitle 110.525,00 TL değerindeki daire alıcısını bekliyor. Adana ilinde de 198.327,50 TL'ye 2+1 daire aylık 826,36 TL ödeyerek alınabiliyor. Kiradan ucuz taksit ödeyip 2+1.3+1 daireleri almak için vatandaşlar TOKİ'ye koşuyor. İşte başvurular ve ödemeler hakkında detaylı bilgiler...
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan yeni bir haber geldi. Daire almak isteyenler elinizi çabuk tutun. İstanbul'da 3 bin TL'den az taksitle ödeme yaparak ev sahini olabilmek mümkün. Toplam 39 ilde proje kapsamında 2+1,3+1 daireler uygun fiyatlarla sahiplerini bekliyor. TOKİ başvuru ekranını açtı. Açık arttırma yöntemi ile satılacak daireler hakkında tüm detaylar da açıklandı. Ödeme planı ve merak edilen TOKİ 2022 konut satışlarının tümü haberimizde! Megakent İstanbul'da, başkent Ankara'da, İzmir'de Balıkesir ve diğer illerde hemen konut sahibi olabilirsiniz. İşte detaylar...
TOKİ'DEN MAYIS KAMPANYASI!
Bir çok ilde ucuz konut inşa eden TOKİ aylık düşük taksitlerle dar gelirli ailelerin yüzünü güldürüyor. Aralarında İstanbul, Ankara'nın da bulunduğu 39 ilde daire satışları devam ediyor. Son gün 17 Mayıs. 17+18 Mayıs'ta açık arttırma düzenlenecek. Açık arttırmada evlerin sahipleri belli olacak.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 39 şehirde 105 konut ile 18 şehirde 189 iş yerini 17-18 Mayıs 2022'de açık artırmayla satışa sunuyor. TOKİ, uygun fiyatlı ve 120 ay vadeli konut satışıyla yüzlerce kişiyi ev sahibi yapıyor.