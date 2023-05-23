85.2 milyona vatandaşlık maaşı müjdesi! A'dan Z'ye her aileye nakit yardımı geliyor! 1-2-3-4-5 kişilik hanelere ayda en az 10.000 TL...
AK Parti seçim beyannamesinde yer alan vatandaşlık maaşı hakkında bilgiler merak konusu oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği vatandaşlık maaşı ile ilgili detaylar belli olmaya başladı. Gelen bilgilere göre, geliri asgari ücretin altında olan veya hiçbir geliri olmayan ailelerin evine giren gelir asgari ücrete tamamlanacak. Bu sistemle gelir seviyesi asgari hayat standardının altında olan ailelere maddi destek sağlamayı hedefliyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti seçim beyannamesinde toplumun her kesimini kapsayacak sosyal destek hamlesini duyurdu. Bu çerçevede gelir tamamlayıcı aile destek sistemi hayata geçirilerek vatandaşlık maaşı uygulaması başlatılacak. İhtiyacı olan vatandaşlara 53 başlıkta sosyal yardım sağlanırken, yeni destekler için de kollar sıvandı. Bu desteklerin başında da aile bazlı vatandaşlık maaşı geliyor.
AK Parti, bu kapsamda, gelir tamamlayıcı Aile Destek Sistemi için kollar sıvadı. Bu kapsamda bu yıl Aile Bazlı Vatandaşlık Maaşı uygulaması başlatılacak.
HER HANEYE EN AZ ASGARİ ÜCRET
Gelir tamamlayıcı Aile Destek Sistemi adı altında hayata geçirilecek aile bazlı vatandaşlık maaşı uygulamasıyla gelir seviyesi asgari hayat standardının altında tek bir aile, hane kalmayacak.