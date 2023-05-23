85.2 milyona vatandaşlık maaşı müjdesi! A’dan Z’ye her aileye nakit yardımı geliyor! 1-2-3-4-5 kişilik hanelere ayda en az 10.000 TL...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti seçim beyannamesinde toplumun her kesimini kapsayacak sosyal destek hamlesini duyurdu. Bu çerçevede gelir tamamlayıcı aile destek sistemi hayata geçirilerek vatandaşlık maaşı uygulaması başlatılacak. İhtiyacı olan vatandaşlara 53 başlıkta sosyal yardım sağlanırken, yeni destekler için de kollar sıvandı. Bu desteklerin başında da aile bazlı vatandaşlık maaşı geliyor.