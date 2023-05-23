Ailelere vatandaşlık maaşı desteği! Vatandaşlık maaşı ne kadar olacak? Kim ne kadar ödeme alacak?

7'den 70'e toplumun tüm kesimlerinin hayat standardını yükselten adımlar sürüyor. Dar gelirli gelirli vatandaşlara 53 başlıkta sosyal destek sağlanırken, önümüzdeki dönemde de yeni destekler hayata geçirilecek. AK Parti, bu kapsamda, gelir tamamlayıcı Aile Destek Sistemi için kollar sıvadı. Bu kapsamda bu yıl Aile Bazlı Vatandaşlık Maaşı uygulaması başlatılacak.