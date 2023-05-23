Ailelere vatandaşlık maaşı desteği! Vatandaşlık maaşı ne kadar olacak? Kim ne kadar ödeme alacak?
İhtiyacı olan vatandaşlara 53 başlıkta sosyal yardım sağlanırken, yeni destekler için de kollar sıvandı. Bu desteklerin başında da aile bazlı vatandaşlık maaşı geliyor. Peki bu destek nasıl uygulanacak? İşte detayları!
23.05.2023 14:09 - Son Güncelleme: 23.05.2023 14:18
7'den 70'e toplumun tüm kesimlerinin hayat standardını yükselten adımlar sürüyor. Dar gelirli gelirli vatandaşlara 53 başlıkta sosyal destek sağlanırken, önümüzdeki dönemde de yeni destekler hayata geçirilecek. AK Parti, bu kapsamda, gelir tamamlayıcı Aile Destek Sistemi için kollar sıvadı. Bu kapsamda bu yıl Aile Bazlı Vatandaşlık Maaşı uygulaması başlatılacak.
HER HANEYE EN AZ ASGARİ ÜCRET
Gelir tamamlayıcı Aile Destek Sistemi adı altında hayata geçirilecek aile bazlı vatandaşlık maaşı uygulamasıyla gelir seviyesi asgari hayat standardının altında tek bir aile, hane kalmayacak.