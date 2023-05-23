Milyonların gözü Temmuz’da! Memur ve emekli maaşına zam! Evde bakım yardımı alana hem zam hem sigorta
Başkan Erdoğan seçim manifestosunda özellikle evde bakım uygulamasının kapsamının genişleyeceğinin müjdesini vermişti. Evde bakım yardımı alan 569 bin kişinin hem aylığı artacak hem de sigorta imkanı sağlanacak. Yılın başında 4 bin 336 lira olan evde bakım maaşı memur ve emekli zammı ile birlikte artacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim manifestosunda evde bakım uygulamalarının kapsamının genişletileceği ve sigortayla bir adım öteye taşınacağı müjdesini verdi.
Yeni dönemde evde bakıma ihtiyacı olan engelli, yaşlıya bakan ve bunun için evde bakım yardımı alanların kısmi zamanlı olarak sosyal güvenlik kapsamına alınması sağlanacak.
Bakıma muhtaç, engelli, yaşlılara evde bakım hizmeti verenlerden sosyal güvensi olmayanlar desteklenecek. Sabah'ta yer alan habere göre, Sigorta primlerinin devlet tarafından karşılanarak emekli olmalarına imkân sağlanması hedefleniyor.
ÖDEME YÜZDE 40 ARTARSA 6 BİN LİRAYI GEÇECEK
Engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmesi düşüncesiyle 2006 yılında başlatılan evde bakım yardımıyla bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan, bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlar destekleniyor.