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Milyonların gözü Temmuz’da! Memur ve emekli maaşına zam! Evde bakım yardımı alana hem zam hem sigorta

Başkan Erdoğan seçim manifestosunda özellikle evde bakım uygulamasının kapsamının genişleyeceğinin müjdesini vermişti. Evde bakım yardımı alan 569 bin kişinin hem aylığı artacak hem de sigorta imkanı sağlanacak. Yılın başında 4 bin 336 lira olan evde bakım maaşı memur ve emekli zammı ile birlikte artacak.

23.05.2023 09:02 - Son Güncelleme: 23.05.2023 09:03
Milyonların gözü Temmuz’da! Memur ve emekli maaşına zam! Evde bakım yardımı alana hem zam hem sigorta

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim manifestosunda evde bakım uygulamalarının kapsamının genişletileceği ve sigortayla bir adım öteye taşınacağı müjdesini verdi.

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Milyonların gözü Temmuz’da! Memur ve emekli maaşına zam! Evde bakım yardımı alana hem zam hem sigorta

Yeni dönemde evde bakıma ihtiyacı olan engelli, yaşlıya bakan ve bunun için evde bakım yardımı alanların kısmi zamanlı olarak sosyal güvenlik kapsamına alınması sağlanacak.

Milyonların gözü Temmuz’da! Memur ve emekli maaşına zam! Evde bakım yardımı alana hem zam hem sigorta

Bakıma muhtaç, engelli, yaşlılara evde bakım hizmeti verenlerden sosyal güvensi olmayanlar desteklenecek. Sabah'ta yer alan habere göre, Sigorta primlerinin devlet tarafından karşılanarak emekli olmalarına imkân sağlanması hedefleniyor.

Milyonların gözü Temmuz’da! Memur ve emekli maaşına zam! Evde bakım yardımı alana hem zam hem sigorta

Çalışmayı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı birlikte yürütüyor.

Milyonların gözü Temmuz’da! Memur ve emekli maaşına zam! Evde bakım yardımı alana hem zam hem sigorta

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Engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmesi düşüncesiyle 2006 yılında başlatılan evde bakım yardımıyla bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan, bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlar destekleniyor.

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