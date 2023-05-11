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Haberler Ekonomi 84 AY VADELİ taşıt kredisi! Halkbank müjdeyi verdi! Araba alacaklara dikkat 90 günde bir ödeme fırsatı! 1.500.000 TL nakit eder!

84 AY VADELİ taşıt kredisi! Halkbank müjdeyi verdi! Araba alacaklara dikkat 90 günde bir ödeme fırsatı! 1.500.000 TL nakit eder!

Halkbank tarafından esnafa sunulan taşıt kredisi büyük ilgi çekti. 84 aya kadar vadeli 1.500.00 TL nakit destek için araştırmalar hızlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından verilecek faiz desteği sayesinde vatandşalar düşük faiz oranından faydalanabilecek. Peki, 84 ay vadeli taşıt kredisi şartları neler? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr
11.05.2023 14:03 - Son Güncelleme: 11.05.2023 14:03
84 AY VADELİ taşıt kredisi! Halkbank müjdeyi verdi! Araba alacaklara dikkat 90 günde bir ödeme fırsatı! 1.500.000 TL nakit eder!

Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli, uygun faiz oranlı ve her türlü ihtiyaca göre vade imkanı s

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84 AY VADELİ taşıt kredisi! Halkbank müjdeyi verdi! Araba alacaklara dikkat 90 günde bir ödeme fırsatı! 1.500.000 TL nakit eder!

İşletme sermayesi ihtiyaçlarınızın karşılanmasına yönelik 500.000.-TL'ye kadar finansman sağlayabilirsiniz.

84 AY VADELİ taşıt kredisi! Halkbank müjdeyi verdi! Araba alacaklara dikkat 90 günde bir ödeme fırsatı! 1.500.000 TL nakit eder!

İşyeri ve taşıt alımına yönelik olarak 1.500.000.-TL'ye kadar yatırım kredisi kullanabilirsiniz.

84 AY VADELİ taşıt kredisi! Halkbank müjdeyi verdi! Araba alacaklara dikkat 90 günde bir ödeme fırsatı! 1.500.000 TL nakit eder!

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaleti veya Bankamızca Doğrudan Kullandırım yoluyla sunulan kredilerimizi kullanabilirsiniz.

84 AY VADELİ taşıt kredisi! Halkbank müjdeyi verdi! Araba alacaklara dikkat 90 günde bir ödeme fırsatı! 1.500.000 TL nakit eder!

3 AYLIK ÖDEME 1.500.000 TL DESTEK!

İşletme sermayesi ihtiyaçlarınızın karşılanmasına yönelik taksitlerinizi aylık, 3 aylık, 6 aylık ödeme seçeneğiyle, azami 60 ay vade ile 500.000.-TL'ye kadar finansman sağlayabilirsiniz.

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