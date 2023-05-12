Polis, hemşire, jandarma, öğretmen maaşları kaç TL olacak? Memura %85 ZAMLA 22.000 TL taban maaş!

BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ VERDİ: EMEKLİ VE MEMURA EK ZAM GELİYOR!

Yeni dönemde sosyal devlet anlayışının daha da güçlendirilmesi talimatını veren Erdoğan, enflasyonun sabit gelirliler üzerindeki tahribatının ortadan kaldırılması için asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere düzenlemelerin 2023 Genel Seçimleri sonrası hızla hayata geçirilmesini istedi.