Polis, hemşire, jandarma, öğretmen maaşları kaç TL olacak? Memura %85 ZAMLA 22.000 TL taban maaş!
Son dakika açıklamasıyla birlikte, memur maaşlarıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Başkan Erdoğan tarafından yapılan açıklamada, en düşük memur maaşlarının 22.000 TL'ye çıkarılacağı duyuruldu. Bu açıklama, memur camiası ve kamu çalışanları arasında büyük bir ilgiyle karşılandı. Peki, memur maaş zammı ne zaman geçerli olacak ve kime ne kadar zam yapılacak?
Memur maaşları hakkında yeni müjdeyi Başkan Erdoğan duyurdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "En düşük memur maaşını 22.000 TL seviyesine yükseltiyoruz. Maaşlardaki bu artışları otomatik olarak memur emeklilerimize de yansıtıyoruz. Milletimize hayırlı olsun." dedi. Peki, Polis, hemşire, jandarma, öğretmen maaşları kaç TL olacak? 11.000, 12.000, 13.000, 14.000 TL memur maaşı alanlara kaç TL zam gelecek? İşte merak edilenler...
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI YÜZDE 85 ARTACAK!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "En düşük memur maaşını 22.000 TL seviyesine yükseltiyoruz.
Maaşlardaki bu artışları otomatik olarak memur emeklilerimize de yansıtıyoruz. Milletimize hayırlı olsun." dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ VERDİ: EMEKLİ VE MEMURA EK ZAM GELİYOR!
Yeni dönemde sosyal devlet anlayışının daha da güçlendirilmesi talimatını veren Erdoğan, enflasyonun sabit gelirliler üzerindeki tahribatının ortadan kaldırılması için asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere düzenlemelerin 2023 Genel Seçimleri sonrası hızla hayata geçirilmesini istedi.