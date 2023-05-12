Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Polis, hemşire, jandarma, öğretmen maaşları kaç TL olacak? Memura %85 ZAMLA 22.000 TL taban maaş!

Polis, hemşire, jandarma, öğretmen maaşları kaç TL olacak? Memura %85 ZAMLA 22.000 TL taban maaş!

Son dakika açıklamasıyla birlikte, memur maaşlarıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Başkan Erdoğan tarafından yapılan açıklamada, en düşük memur maaşlarının 22.000 TL'ye çıkarılacağı duyuruldu. Bu açıklama, memur camiası ve kamu çalışanları arasında büyük bir ilgiyle karşılandı. Peki, memur maaş zammı ne zaman geçerli olacak ve kime ne kadar zam yapılacak?

12.05.2023 09:36 - Son Güncelleme: 12.05.2023 09:36
Polis, hemşire, jandarma, öğretmen maaşları kaç TL olacak? Memura %85 ZAMLA 22.000 TL taban maaş! 11.800, 12.000, 13.000, 14.000 TL memur maaşı alanlara kaç TL zam gelecek?

Memur maaşları hakkında yeni müjdeyi Başkan Erdoğan duyurdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "En düşük memur maaşını 22.000 TL seviyesine yükseltiyoruz. Maaşlardaki bu artışları otomatik olarak memur emeklilerimize de yansıtıyoruz. Milletimize hayırlı olsun." dedi. Peki, Polis, hemşire, jandarma, öğretmen maaşları kaç TL olacak? 11.000, 12.000, 13.000, 14.000 TL memur maaşı alanlara kaç TL zam gelecek? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Polis, hemşire, jandarma, öğretmen maaşları kaç TL olacak? Memura %85 ZAMLA 22.000 TL taban maaş! 11.800, 12.000, 13.000, 14.000 TL memur maaşı alanlara kaç TL zam gelecek?

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI YÜZDE 85 ARTACAK!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "En düşük memur maaşını 22.000 TL seviyesine yükseltiyoruz.

Maaşlardaki bu artışları otomatik olarak memur emeklilerimize de yansıtıyoruz. Milletimize hayırlı olsun." dedi.

Polis, hemşire, jandarma, öğretmen maaşları kaç TL olacak? Memura %85 ZAMLA 22.000 TL taban maaş! 11.800, 12.000, 13.000, 14.000 TL memur maaşı alanlara kaç TL zam gelecek?

POLİS, HEMŞİRE, JANDARMA, ÖĞRETMEN MAAŞLARI KAÇ TL OLACAK?

**** Mesleklere göre ne kadar artış olacağı henüz belli değil. Herkese zam aynı oranda yansımayacak.

Polis, hemşire, jandarma, öğretmen maaşları kaç TL olacak? Memura %85 ZAMLA 22.000 TL taban maaş! 11.800, 12.000, 13.000, 14.000 TL memur maaşı alanlara kaç TL zam gelecek?

Böylece en düşük memur maaşı 11848 TL'den yüzde 85'i aşan zamla 22 bin TL düzeyine yükselecek.

Polis, hemşire, jandarma, öğretmen maaşları kaç TL olacak? Memura %85 ZAMLA 22.000 TL taban maaş! 11.800, 12.000, 13.000, 14.000 TL memur maaşı alanlara kaç TL zam gelecek?

BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ VERDİ: EMEKLİ VE MEMURA EK ZAM GELİYOR!

Yeni dönemde sosyal devlet anlayışının daha da güçlendirilmesi talimatını veren Erdoğan, enflasyonun sabit gelirliler üzerindeki tahribatının ortadan kaldırılması için asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere düzenlemelerin 2023 Genel Seçimleri sonrası hızla hayata geçirilmesini istedi.

SON DAKİKA