Altın fiyatları 4 gün sonra bu seviyede olacak! Kapalıçarşı'da altın fiyatları tozu dumana kattı! 0.5 gram altınm ve 25 gram 22 ayar bilezik kaç para?
Altın fiyatları üzerinde flaş bir tahmin ortaya çıktı. Uzmanlar, piyasanın beklentilerine uygun olarak yapılan FED kararının altın fiyatlarında hareket yaratmadığını belirtti. Ancak dikkat çeken nokta, Türkiye piyasasının gelecekteki durumuyla ilgili olan 4 günlük süreye vurgu yapılmasıydı. Altın fiyatları üzerindeki gelişmeler ve olası senaryolar, yatırımcılara geleceğe dair uzun vadeli tahminler yapma imkanı sunmaktadır. Küresel ekonomide yaşanan belirsizlikler ve jeopolitik riskler, altının güvenli liman olarak kabul edilmesini sağlayarak fiyatlarının önemli ölçüde artmasına neden olabilir. Bu nedenle, yatırımcılar altın fiyatlarındaki değişimleri önceden tahmin edebilmek için dünya ekonomisi ve siyasi gelişmeler üzerindeki değişiklikleri yakından takip etmelidir.
Son dönemde altın fiyatlarındaki belirsizlik, yatırımcıları endişelendirmeye devam ederken, geçtiğimiz günlerde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı büyük bir merak konusu haline geldi. Konuyla ilgili uzmanlar, Fed'in kararının önceden tahmin edilebilir olduğunu ve piyasada zaten fiyatlandığını belirterek altın piyasasının bundan etkilenmediğini ifade etti.
Ancak uzmanlar, Türkiye piyasasının gerçek anlamda etkileneceği olayın 4 gün sonra gerçekleşeceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Bu süre zarfında yaşanacak gelişmelerin altın fiyatlarını belirleyici rol oynayacağı düşünülüyor. İşte detaylar...
Altın Fiyatlarındaki Değişimler ve Fed Kararları
Altın fiyatları son zamanlarda belirli bir yön arayışı içerisindeyken, Fed'in faiz kararıyla birlikte beklenen bir kırılma yaşanmadı. Altın fiyatları üzerindeki gelişmeleri ve olası senaryoları değerlendirildi.
Fed Toplantısı ve Piyasa Beklentileri
Fed'in muhtemelen son kez 25 baz puan faiz artırımı yaparak 2022 Mart'ında başlattığı faiz artırım sürecine son verdiği düşünülüyor. Bu durum, piyasanın zaten beklediği ve fiyatladığı bir gelişme olduğu için altın piyasasında sürpriz bir etki yaratmadı.
Türkiye Piyasasında 4 Gün Sonra Gram Altın Yükselebilir
Geçtiğimiz hafta yaşananları değerlendiren uzmanlar "Ons altında yaşanan yataylık gram altını da etkiliyor. Nisan ayının ortasından bu yana gram altın neredeyse hiç hareket etmedi. Tabii burada dolar kurunun seyri de ons altın kadar önemli olacak