Altın fiyatları 4 gün sonra bu seviyede olacak! Kapalıçarşı’da altın fiyatları tozu dumana kattı! 0.5 gram altınm ve 25 gram 22 ayar bilezik kaç para?

Fed Toplantısı ve Piyasa Beklentileri

Fed'in muhtemelen son kez 25 baz puan faiz artırımı yaparak 2022 Mart'ında başlattığı faiz artırım sürecine son verdiği düşünülüyor. Bu durum, piyasanın zaten beklediği ve fiyatladığı bir gelişme olduğu için altın piyasasında sürpriz bir etki yaratmadı.