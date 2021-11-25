83.6 milyonun gözü kulağı burada! Asgari ücret ve AGİ için görüşmeler dört gözle bekleniyor! 5 formülle 2022'de maaşlara en az...
Milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren diğer vatandaşları asgari ücret tutarı gelecek ay belli olacak. Asgari ücretteki artış, Asgari Geçim İndirimi'ni (AGİ) de yukarı çekecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret hakkında önemli açıklamalar yaptı. Tutarın belirmesine artık günler kala gözler resmi makamlardan yapılacak açıklamaya odaklandı. Görüşmeler 2021 yılının son ayında başlayacak. Bu kapsamda Aralık ayı için geri sayım devam ederken asgari ücret görüşmelerinin yapılacağı tarihleri bekliyor. Bu süreçte asgari ücretle ilgili çeşitli tahmin ve hesaplamalar da ön plana çıkıyor.
83.6 milyonun gözü kulağı burada! Asgari ücret ve AGİ için görüşmeler dört gözle bekleniyor! 5 formülle 2022'de maaşlara en az... Asgari ücret için beklenen gün gelip çatıyor. Aralık ayına günler kala milyonlar asgari ücretin belli olacağı tarihe odaklandı. Yaklaşık 8.2 milyon çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri 2021 yılının son ayında başlayacak. Milyonların gelecek yıl alacağı zamlı ücret tutarı ise yılın son günlerine doğru netlik kazanacak. Asgari ücretin belirlenmesine az bir zaman kala gözler yapılan son hesaplamalara çevrildi. Çalışanların eş ve çocuk durumuna göre aldıkları asgari ücretler de artış yaşanacak.
1)DESTEK ÖDEMESİ ARTIRILACAK
5510 sayılı yasanın geçici 85. Maddesi gereğince 2021 yılı için her sigortalı için işverenlere 75 lira asgari ücret desteği ödeniyor. Bu destek İşsizlik Sigortasından karşılanıyor. Bu desteğin artırılarak direkt işçiye ödenmesi söz konusu. Böylece daha önce 150 liraya kadar uygulanan bu destek işçi için seyyanen bir zam olarak maaşına yansıtılabilir.
2)GENÇ İŞÇİ İÇİN 733 TL
31.12.2022 tarihine kadar işe alınacak genç, kadın ya da mesleki belgesi olan personel için devletten prim desteği alınıyor. Burada sağlanan destek işçinin prime esas kazancı üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesi tutarında oluyor. Böylece işçi iççin ödenecek primi devlet karşılıyor. Bu tutar asgari ücretli bir çalışan için 733,37 TL olurken prime esas kazancı bunun 7,5 katı yani tavandan ödenen birisi için 5.500,41 TL olmaktadır. Bu prim desteğinin işçiye verilerek maaşının artırılması sağlanabilir.
3) İLAVE İŞÇİNİN PRİMİ DEVLETTEN
Bu teşvik mevcut personeline ilaveten yeni işçi alan firmalar için uygulanıyor. İlave istihdam olarak alınan her bir işçinin faaliyet gösterilen sektöre göre 1.341,56 TL ile 3.792,47 TL arası5ndaki tüm primleri devlet tarafından karşılanıyor. Böylece yeni işçinin istihdam maliyeti olmuyor. Böylece işverenin üzerinden kalkan yük işçiye verilebilir.
4) AGİ FORMÜLÜ
Milyonlarca çalışan bir vergi iadesi olarak Asgari Geçim İndirimi (AGİ) alıyor. Devlet çalışanların gelir vergisinin bir kısmını almaktan vazgeçerek iade ediyor. Bu rakam da, işçinin bekar ya da evli olup olmamasına ya da çocuk sayısına göre değişiyor. Vergi iadesi işverenler aracılığı ile yapılıyor.