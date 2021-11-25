83.6 milyonun gözü kulağı burada! Asgari ücret ve AGİ için görüşmeler dört gözle bekleniyor! 5 formülle 2022’de maaşlara en az...

2)GENÇ İŞÇİ İÇİN 733 TL

31.12.2022 tarihine kadar işe alınacak genç, kadın ya da mesleki belgesi olan personel için devletten prim desteği alınıyor. Burada sağlanan destek işçinin prime esas kazancı üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesi tutarında oluyor. Böylece işçi iççin ödenecek primi devlet karşılıyor. Bu tutar asgari ücretli bir çalışan için 733,37 TL olurken prime esas kazancı bunun 7,5 katı yani tavandan ödenen birisi için 5.500,41 TL olmaktadır. Bu prim desteğinin işçiye verilerek maaşının artırılması sağlanabilir.