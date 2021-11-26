Tazminatlar artacak, tüm çalışanlara yeni AGİ, işsize yeni maaş! Asgari ücret alan milyonlara yeni maaş
Asgari ücret maratonu 1 Aralık'ta başlıyor. Yeni asgari ücretle birlikte Asgari Geçim İndirimi, işsizlik maaşı, rapor parası ve tazminat gibi pek çok ödeme de artacak. İpuçları da geliyor...
26.11.2021 07:02
- Son Güncelleme: 26.11.2021 07:06
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacağını duyurdu.
Yeni asgari ücret için yüzde 25-30 gibi zam formülleri gündeme gelirken, yapılacak artış milyonların gelirini ya da yapacağı ödemeyi etkileyecek.
Eğer zam oranı yüzde 25 olursa bekarlar için asgari ücret net 3 bin 532, brüt 4 bin 471 liraya çıkacak.