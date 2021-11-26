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Tazminatlar artacak, tüm çalışanlara yeni AGİ, işsize yeni maaş! Asgari ücret alan milyonlara yeni maaş

Asgari ücret maratonu 1 Aralık'ta başlıyor. Yeni asgari ücretle birlikte Asgari Geçim İndirimi, işsizlik maaşı, rapor parası ve tazminat gibi pek çok ödeme de artacak. İpuçları da geliyor...

Çığıl Ön Yener
26.11.2021 07:02 - Son Güncelleme: 26.11.2021 07:06
Tazminatlar artacak, tüm çalışanlara yeni AGİ, işsize yeni maaş! Asgari ücret alan milyonlara yeni maaş

Milyonların merakla beklediği yeni asgari ücret için düğmeye basıldı.

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Tazminatlar artacak, tüm çalışanlara yeni AGİ, işsize yeni maaş! Asgari ücret alan milyonlara yeni maaş

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacağını duyurdu.

Tazminatlar artacak, tüm çalışanlara yeni AGİ, işsize yeni maaş! Asgari ücret alan milyonlara yeni maaş

Yeni asgari ücret için yüzde 25-30 gibi zam formülleri gündeme gelirken, yapılacak artış milyonların gelirini ya da yapacağı ödemeyi etkileyecek.

Tazminatlar artacak, tüm çalışanlara yeni AGİ, işsize yeni maaş! Asgari ücret alan milyonlara yeni maaş

YENİ ÜCRETLER:

Tazminatlar artacak, tüm çalışanlara yeni AGİ, işsize yeni maaş! Asgari ücret alan milyonlara yeni maaş

Eğer zam oranı yüzde 25 olursa bekarlar için asgari ücret net 3 bin 532, brüt 4 bin 471 liraya çıkacak.

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