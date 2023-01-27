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Haberler Ekonomi 8.233 TL memura,1.100 TL emekliye + işçiye İKRAMİYE! 10, 11,12,13 bin TL BRÜT MAAŞ alana zamlı yatıyor! 2023 Ocak ve Nisan'da cepler dolacak...

8.233 TL memura,1.100 TL emekliye + işçiye İKRAMİYE! 10, 11,12,13 bin TL BRÜT MAAŞ alana zamlı yatıyor! 2023 Ocak ve Nisan'da cepler dolacak...

İlave tediye ödemelerinin hesaplara yatmasının ardından konu hakkında araştırmalar hızlandı. Bugün itibariyle hesaplara geçen tediye ödemelerinin ne kadar olduğu merak ediliyor. Kamu işçilerine her yıl ilave ödenen tediyeler (ikramiye) 52 günlük veriliyor. 26 günlük tutar yılın ilk yarısında ödenirken, yılın ikinci yarısında Cumhurbaşkanı kararıyla 26 günlük bir ödeme daha yapılıyor. Ocak ayında yapılan ödemenin ikinci kısmı Nisan ayında gerçekleştirilecek.

takvim.com.tr
27.01.2023 09:20 - Son Güncelleme: 27.01.2023 09:39
8.233 TL memura,1.100 TL emekliye İKRAMİYE ÖDEMESİ! 10, 11,12, 13 bin TL BRÜT MAAŞ alana zamlı yatıyor! 2023 Ocak ve Nisan’da cepler dolacak...

İlave tediye ödemeleri hakkında araştırmalar hızlandı.Cumhurbaşkanlığı kararıyla 6 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruyla bu yıl verilecek ilave tediyelerin birinci ve ikinci yarı ödeme tarihleri açıklandı.

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8.233 TL memura,1.100 TL emekliye İKRAMİYE ÖDEMESİ! 10, 11,12, 13 bin TL BRÜT MAAŞ alana zamlı yatıyor! 2023 Ocak ve Nisan’da cepler dolacak...

Kamu işçilerine her yıl ilave ödenen tediyeler (ikramiye) 52 günlük veriliyor. 26 günlük tutar yılın ilk yarısında ödenirken, yılın ikinci yarısında Cumhurbaşkanı kararıyla 26 günlük bir ödeme daha yapılıyor.

8.233 TL memura,1.100 TL emekliye İKRAMİYE ÖDEMESİ! 10, 11,12, 13 bin TL BRÜT MAAŞ alana zamlı yatıyor! 2023 Ocak ve Nisan’da cepler dolacak...

Devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere ödenen ilave tediyelerin ilki ocak ayı içerisinde yatırılacak. Binlerce kamu işçisinin ilave tediyeden faydalanması bekleniyor.

8.233 TL memura,1.100 TL emekliye İKRAMİYE ÖDEMESİ! 10, 11,12, 13 bin TL BRÜT MAAŞ alana zamlı yatıyor! 2023 Ocak ve Nisan’da cepler dolacak...

MADEN İŞÇİLERİNE İKRAMİYE ÖDEMESİ NE ZAMAN?

Öte yandan maden işçilerinin ikramiye ödemeleri 22 Aralık 2023'te tek seferde yapılacak. Kararda şu ifadelere yer verildi:

"Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2023 yılında, mezkür Kanunun 1 inci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 27/1/2023, diger yarısının 17/4/2023 tarihinde ödenmesine, 2- Söz konusu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına 2023 yılında, aynı Kanunun 2 nci maddesine göre ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamının 22/12/2023 tarihinde ödenmesine, 6772 sayılı Kanunun 4 öncü maddesi gereğince karar verilmiştir."

8.233 TL memura,1.100 TL emekliye İKRAMİYE ÖDEMESİ! 10, 11,12, 13 bin TL BRÜT MAAŞ alana zamlı yatıyor! 2023 Ocak ve Nisan’da cepler dolacak...

İLAVE TEDİYEDEN KİMLER YARARLANACAK?

İlave tediye olarak tanımlanan bu ödeme çeşidi, kadroya geçen taşeronlar için de ödenmektedir. İlave tediye, devlet memurları kanununda bulunan bir ikramiye ve çalışan personele, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiye veriliyor, tüm çalışanlar bu ikramiyeyi alıyor. Kadroya geçen taşeronlar da bu ikramiye hakkında yararlanıyor.

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