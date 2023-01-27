8.233 TL memura,1.100 TL emekliye + işçiye İKRAMİYE! 10, 11,12,13 bin TL BRÜT MAAŞ alana zamlı yatıyor! 2023 Ocak ve Nisan'da cepler dolacak...

İLAVE TEDİYEDEN KİMLER YARARLANACAK?

İlave tediye olarak tanımlanan bu ödeme çeşidi, kadroya geçen taşeronlar için de ödenmektedir. İlave tediye, devlet memurları kanununda bulunan bir ikramiye ve çalışan personele, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiye veriliyor, tüm çalışanlar bu ikramiyeyi alıyor. Kadroya geçen taşeronlar da bu ikramiye hakkında yararlanıyor.