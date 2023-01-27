Memur emeklilerine %30 zam ve ek gösterge farkı! İşçiye ikramiye... Kim, ne kadar alacak?

Ocak ayı kazanımları birbiri ardına ceplere giriyor.Bugün memur emeklileri için fark, kamu işçileri için ise ikramiye yani ilave tediye günü olacak. Emekli Sandığı kapsamındaki emekli, dul ve yetimlerin yüzde 30 zam nedeniyle 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan aylık farkı ile 15 Ocak'tan geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan ek gösterge fark tutarları bugün ödenmeye başlanacak. İlk fark yüzde 30 zam nedeniyle olacak.

Aylıklarını her ay alanlara 1, aylıklarını 3'er aylıklar halinde almakta olanlardan Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara 1, Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara 2, Ocak-Şubat- Mart döneminde aylık alanlara 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirilecek. Memur emeklilerine bir fark da ek gösterge için ödenecek.Maaşını aylık alan emeklilere 15 günlük fark yatırılacak.

EN AZ 3.100 TL

700 bin kamu işçisinin bu yılın ilk yarısına ilişkin 26 günlük ikramiyesinin 13 günlük bölümü de bugün ödenecek. Asgari ücretli bir işçinin 13 günlük ödemesi brüt 4 bin 336, net 3 bin 100 lira olacak. Yani bu ay yapılacak en düşük ödeme 3 bin 100 lira olacak.