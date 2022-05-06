81 ile SOSYAL KONUT müjdesi! 1 yıl il nüfusuna kayıtlı olma + en fazla 10.000 TL gelir şartı! TOKİ ezber bozdu! Haziran veya Temmuz ayında...
Dar gelirli vatandaşlara TOKİ müjdesi! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıkladı. Haziran ve Temmuz ayları çok önemli! 2+1,3+1 daireler sosyal konut projesi kapsamında yeni sahiplerine teslim edilecek. Bakan Kurum, ''TOKİ müjdesini Cumhurbaşkanımız verecek. İnsanlarımız bu konutlara erişebilsin diye evi olmayanlara veriyoruz. Şehit ailelerimize, gazilerimize veriyoruz.'' dedi. Peki TOKİ sosyal konut başvurusu ne zaman 2022? Sosyal konut başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURULARINDA SON DURUM! Ev almak isteyen ancak maddi durumu yetersiz olanlar için harekete geçildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan heyecanlandıran açıklama geldi. 81 ilde yapılacak. Projenin detaylarını ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyuracak. TOKİ 2022 sosyal konut başvuruları ne zaman? TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? soruları sosyal konut projesinden daire almak isteyenler tarafından son günlerde sıklıkla araştırılıyor. İşte Murat Kurum'un açıklamaları...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Mayıs ayının ilk bombasını patlattı. 2+1, 3+1 planlarında hazırlanan sosyal konutlar için müjdeli haber geldi. Bakan Kurum TOKİ sosyal konut projesi ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı.
Şehit ailelerimize, gazilerimize veriyoruz.'' ifadelerini kullandı. TOKİ başvuru tarihi için net bir açıklama söz konusu değilken gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelecek açıklamaya çevrildi.