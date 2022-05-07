Son dakika 2022 Mayıs ayı yeni ZAMLI sigara fiyatları tam liste: Vıolet, Wınner, HD, Predıdent, Vıgor, Poınt, Medley, MMC, Hazar, Toros...
Sigaraya gelen zam ardından Vıolet slıms, Wınner, HD, Predıdent, Vıgor, Poınt, Medley, MMC, Hazar, Toros ne kadar? Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları kaç TL oldu? Marlboro, Parlıament, Murattı, Lark, Chesterfıeld, L&M'ye ne kadar zam geldi? soruları gündeme geldi. 2 TL'lik zammın ardından da güncel fiyat listesi meydana çıktı. İşte Son dakika 6 Mayıs yeni ZAMLI sigara fiyatları tam liste!
07.05.2022 14:03 - Son Güncelleme: 07.05.2022 14:03
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Sigaraya yeni bir zam geldiği iddia edildi. Gündemde yer alan iddia sonrası 'Sigaraya ne kadar zam geldi? En ucuz sigara hangisi? Hangi marka sigaralara zam geldi? Vıolet, Wınner, HD, Predıdent, Vıgor, Poınt, Medley, MMC, Hazar, Toros kaç TL oldu? Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları arttı mı? Marlboro, Parlıament, Murattı, Lark, Chesterfıeld, L&M sigaralara zam var mı?' soruları vatandaşlar tarafından gün boyu aratılmaya başlandı. İşte 6 Mayıs yeni ZAMLI sigara fiyatları tam liste!