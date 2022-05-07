Emekliye 2.688 lira, memura 8.435 TL maaş! %31.71 + %31.21 zam kesinleşti! 4 aylık artış BELLİ OLDU: Taban aylıklar nasıl değişecek? Tabloya bak öğren!

Taban maaş artışı uygulanırken öncelikle emeklinin maaşına enflasyon zammı ekleniyor. Bu oran sonrası ortaya çıkan rakam belirlenen taban maaştan küçük kalırsa seyyanen artış ile tamamlanıyor. Ocak ayında da uygulama böyle yapılmış oransal artış sonrası 2500 TL'nin altında kalan rakamlar seyyanen artışla 2500 TL'ye tamamlanmıştı. Öte yandan, 4 aylık enflasyona göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 31.71 zam görünürken, memurlara ve emeklilerine de yüzde 7'ye ilaveten yüzde 24.21 fark çıktı. İşte emekli memur enflasyon zammı ile maaş artışı...