81 ilde veriliyor! Başvurular başladı: Belediyelere başvuran kış için kömür, erzak, kıyafet ve para alacak! Belediyeden yardım nasıl alınır?

81 ildeki belediyeler, ihtiyaç sahibi vatandaşlara para, erzak desteği gibi bir çok yardımda bulunuyor. Yüz yüze eğitimin başlaması ve kış aylarının gelmesiyle birlikte belediye yardımları hızır gibi yetişti. Peki, Belediye yardım başvurusu nasıl yapılır? Belediyeden nasıl yardım alınır? Milyonlarca kişi belediyelerin sağladığı kira yardımı, çocuk yardımı, dul kadınlara destek yardımları, bebek maması ve bez yardımı, engelli raporu sahiplerine maaş yardımı, gıda ve kıyafet desteği gibi yardımlardan nasıl faydalanabileceğini araştırıyor. Bizler de haberimizde başvurular hakkında detaylara yer verdik. İşte belediyelerden yardım almanın yolları...