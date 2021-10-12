81 ilde veriliyor! Başvurular başladı: Belediyelere başvuran kış için kömür, erzak, kıyafet ve para alacak! Belediyeden yardım nasıl alınır?
Kış mevsiminin gelmesiyle yakacak, giyecek ve para yardımı almak isteyenler belediyelerin yardım başvurularından faydalanmak için araştırmalara koyuldu. Türkiye'nin 81 ilinde maddi desteğe ihtiyacı olan vatandaşlara belediyeler kapılarını sonuna kadar açıyor. Kömür yardımı, çocuklara, hamilelere, evinde yaşlısı ve engelli akrabası bulunanlara para yardımı, giyecek desteği, öğrencilere ihtiyaçları kadar nakit para yardımı ve daha bir çok alanda destek sağlanıyor. Peki vatandaşlar bu yardımları nasıl alabilir, nereye başvuru yapmaları gerekir? İşte detaylı bilgiler...
81 ildeki belediyeler, ihtiyaç sahibi vatandaşlara para, erzak desteği gibi bir çok yardımda bulunuyor. Yüz yüze eğitimin başlaması ve kış aylarının gelmesiyle birlikte belediye yardımları hızır gibi yetişti. Peki, Belediye yardım başvurusu nasıl yapılır? Belediyeden nasıl yardım alınır? Milyonlarca kişi belediyelerin sağladığı kira yardımı, çocuk yardımı, dul kadınlara destek yardımları, bebek maması ve bez yardımı, engelli raporu sahiplerine maaş yardımı, gıda ve kıyafet desteği gibi yardımlardan nasıl faydalanabileceğini araştırıyor. Bizler de haberimizde başvurular hakkında detaylara yer verdik. İşte belediyelerden yardım almanın yolları...
BELEDİYE YARDIM BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER!
Belediye yardım başvuru için gerekli olan belgeler, belediyeden belediyeye değişebilir. Ancak çoğunlukla
T.C. kimlik numarasının yazdığı kimlik belgesi
Yardım dilekçesi
Muhtarlıktan alınmış ikametgah belgesi
Üzerine kayıtlı araç olmadığına dair belge
Sağlık provizyon aktivasyon belgesi. Bu belge Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınır. Bu belgenin istenmesinin sebebi, kişinin çalışıp çalışmadığını görebilmektir.
BELEDİYE YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Belediye yardım başvurularıda her şehre her semte göre farklılık gösterebiliyor. Kimi belediyeler, şahsen başvuru isterken, kimilerine sadece telefonla başvuru yapılabiliyor. Bunun için sınırları içerisinde olduğunuz belediyeden ayrıntıları öğrenebilirsiniz.