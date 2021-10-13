AFAD 1.749 personel alımı başvuru şartları neler? AFAD personel alımı 2021! İşte başvuru tarihi...
AFAD'ın açık kadrolarına sözleşmeli toplam 1.749 personel alımı yapılacak. İş arayan vatandaşlar AFAD'ın işçi alımı ilanıyla birlikte heyecanlandı. 2021 yılında AFAD'ın bünyesine 183 destek personeli, 61 koruma ve güvenlik görevlisi, 3 avukat, 7 diğer sağlık personeli, 7 teknisyen, 5 veteriner hekim, 61 sosyal çalışmacı, 146 mühendis, 175 büro personeli, 1101 arama ve kurtarma teknisyeni olmak üzere toplamda 1749 personel alınacak. Başvuru yapacak adaylarda askerliğini yapmış olmak, herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak gibi şartlar yer alıyor. İşte 2021 AFAD personel alımı başvuru şartları neler? AFAD işçi alımı başvuruları ne zaman?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 2021 yılı için hem vasıflı hem de vasıfız en az lise mezunu 1749 personel alımı yapacak. 183 destek personeli, 61 koruma ve güvenlik görevlisi, 3 avukat, 7 diğer sağlık personeli, 7 teknisyen, 5 veteriner hekim, 61 sosyal çalışmacı, 146 mühendis, 175 büro personeli, 1101 arama ve kurtarma teknisyeni alımları için başvuru detayları araştırılıyor. Peki 2021 AFAD personel alımı başvuru şartları neler? AFAD işçi alımı başvuruları ne zaman? İşte başvuru tarihi ve diğer tüm merak edilenler....
AFAD 2021 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
AFAD personel alımı için başvuru tarihi henüz duyulmadı. Önümüzdeki günlerde tarihin duyurulması bekleniyor. Yakın zamanda personel alımları için başvuru formu www.afad.gov.tr uzantılı internet sitesinden alınacak.
AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
AFAD personel alımı için adaylardan genel olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki şartlar aranacak.
Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak