AFAD 1.749 personel alımı başvuru şartları neler? AFAD personel alımı 2021! İşte başvuru tarihi...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 2021 yılı için hem vasıflı hem de vasıfız en az lise mezunu 1749 personel alımı yapacak. 183 destek personeli, 61 koruma ve güvenlik görevlisi, 3 avukat, 7 diğer sağlık personeli, 7 teknisyen, 5 veteriner hekim, 61 sosyal çalışmacı, 146 mühendis, 175 büro personeli, 1101 arama ve kurtarma teknisyeni alımları için başvuru detayları araştırılıyor. Peki 2021 AFAD personel alımı başvuru şartları neler? AFAD işçi alımı başvuruları ne zaman? İşte başvuru tarihi ve diğer tüm merak edilenler....