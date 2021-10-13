Evlenecek olanlara müjde! BİM hafta sonu indirimleri belli oldu! BİM 15 Ekim aktüel kataloğu yayında! Çeyiz alışverişi BİM’de başlıyor...

BİM bu hafta sonu aktüel ürünler kataloğunda tost makinesi, süpürge makinesi, televizyon, buharlı temizleyici, çay ve kahve makinesi, ocak, ankastre set ve daha pek çok üründe kaçırılmayacak indirimler yaptı. Yeni evlenecek olan çiftler çeyiz alışverişini bu hafta BİM'den yapabilecek. BİM'in hafta sonu aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Evini dizmek isteyen hanımlar ve beyler pahalı eşyalar almaya gerek yok! BİM'den tüm ihtiyaçlarınızı en indirimli halleriyle satın alabileceksiniz. Hafta sonu fırsatlarını kaçırmak istemeyenler için BİM 15 Ekim aktüel ürünler kataloğuna tam liste haberimizde yer verdik. İşte gözlerinizi fal taşı gibi açtıracak o ürünler ve fiyatları...