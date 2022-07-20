81 ilde tecrübesiz 45000 kişiye ekmek kapısı! İŞKUR temizlik işçisi alacak! Net 5.500 TL maaş + yol+ yemek! 9 ay boyunca...

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Temmuz ayı TYP ilanları hakkında aramalar hız kazandı. Kamu kurumlarına personel alımı ilanlarından bir tanesi olan toplum yararına programı kapsamında personel alımı başvuruları nasıl yapılacak ve başvuru tarihi nedir? İŞKUR TYP ilanı başvuru şartları neler? İŞKUR TYP ilanlarına kimler başvurabilir? Soruları yeniden gündeme geldi.İşte güncel ilanlar...
İŞKUR tarafından Temmuz ayı toplum yararına personel alımı ilanlar sıkı takibe alındı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iş arayan vatandaşların en çok başvurduğun kurumların başında geliyor. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanları yakından takip eden vatandaşlar, kendilerine uygun fırsatları değerlendiriyor. İŞKUR ilanlarında özel sektörün yanı sıra kamuya da binlerce personel alınıyor. Bunlardan biri de TYP alımı olarak karşımıza çıkıyor. Okulların açılmasına az bir zaman kala TYP ilanları yayınlanmaya başlanıyor. Peki İŞKUR TYP ilanları başvuru şartları neler? İŞKUR TYP ilanlarına nasıl başvurulur? İşte TYP ilanlarına dair detaylar!
Bu uygulama süresi en fazla dokuz ay oluyor. Son dönemde iş arayanların sıklıkla ziyaret ettiği yerlerden birisi de İŞKUR TYP sayfası oluyor.